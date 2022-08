নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ কন্যা অনিতা বসু ফাফে তেওঁৰ পিতৃৰ মৃতদেহ ভাৰতলৈ আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । তেওঁ কয় যে এয়াই তেওঁৰ মৃতদেহ ভাৰতলৈ অনাৰ সঠিক সময় (Request bring Subhash Bose remains to India)।

স্বাধীনতাৰ 75 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আয়োজিত ‘‘আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ’’ৰ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) অংশ হিচাপে দেশৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা একাংশ কয়দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল (Rape convicts released from jail in Gujrat) ৷ সেইসকল কয়দীৰ মাজত স্থান লাভ কৰিলে বিলকিছ বানুৰ ধৰ্ষণকাৰী এই 11 গৰাকী কাৰাবন্দীয়ে (Bilkis Bano rape convicts) ৷

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনে জিলাখনৰ দুখন চিকিৎসালয়লৈ আগবঢ়ালে এম্বুলেঞ্চ(MLA Diganta Barman donate ambulance in Nalbari)। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত বিধায়ক বৰ্মনৰ লগতে উপস্থিত থাকে নলবাৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ।

দেশে ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়তে সংঘটিত হ'ল এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড(Murder on Independence Day) । পতাকা উত্তোলনস্থলীতে স্বামীয়ে ডিঙি কাটি হত্যা কৰিলে পত্নীক(Husband kills wife by slitting her throat) ।

বিজেপি দলৰ চিপাহীখোলা মণ্ডলৰ সভাপতিৰ দৰে পদত কাৰ্যনিবাহ কৰাৰ পাছতো অন্যান্য দলীয় নেতা-পালিনেতাৰ দৰে কেৱল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতে আৱদ্ধ নাথাকি গো-পালনৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাতুল বৰঠাকুৰে(Trying to become self-sufficient in cattle firm) ।

"5G প্ৰযুক্তিৰ বাবে দেশবাসীৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সুফল শীঘ্ৰেই প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যাব ।" ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে(The wait for 5G is over said PM Modi) ৷

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই ৰূপহীহাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতা আব্দুল আজিজৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যই সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাইছে (Bjp leader controversy comment on Assamese language) ৷ নিজৰ মাতৃভাষাক জ্বলাঞ্জলি দি মাতৃভাষা অসমীয়া বুলি লিখা মুছলমান লোকসকলক বেইমান গাড্ডাৰ আখ্যা দিয়ে প্ৰাক্তন বিধায়কজনে ৷

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ(fourth death anniversary of Atal Bihari Vajpayee)চতুৰ্থ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু,উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটোত দলৰ সভাপতি জে পি নড্ডাকে(BJP president J P Nadda )ধৰি আন কেইবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা উপস্থিত থাকে ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই জৰিমনা বিহিলে বাইক আৰোহীক (Police searched the bike and fined the rider) ৷

কলিয়াবৰত সংঘটিত হয় এক লোমহৰ্ষক হত‍্যাকাণ্ড (murder in Kaliabor) । কলিয়াবৰত পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক বিবাদত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ ।