শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাইজলৈ জনায় বিশেষ আহ্বান । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাইজে যি ধৰণে জাতীয় পতাকা ব্যৱহাৰ কৰিছে যাতে এই পতাকাসমূহক পৰৱৰ্তী সময়ত অৱহেলা কৰা নহয় তাৰ প্ৰতি ৰাইজক অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Assam CM appeals to people not to insult national flag)।

দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে শিৱসাগৰ নগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰতো সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় ভাবে উদযাপন কৰা হয় ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (76th Independence Day at Sivsagar) । অনুষ্ঠানত বিভিন্ন অংশগ্ৰহণকৰী সকলৰ কুচকাৱাজ পৰিদৰ্শন কৰি অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে (Minister Bimal Bora hosting the National flag) ।

গুৱাহাটীস্থিত অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত স্বাধীনতা দিৱস পালন (Independence day celebration at Assam PCB office)। পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ড৹ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰই পতাকা উত্তোলন কৰে । জাতীয় পতাকাখনক অপমান নকৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান অধ্যক্ষৰ ।

ধোঁৱাচাঙত শিশুৰ শিক্ষাৰ আইন । ১০ বছৰ বয়সতে জীৱন মৰণৰ খেল দেখুৱাই ভৰণ-পোষণ দিছে পৰিয়ালক (Teenage girl plays dangerous game to make money) । নগাঁও জিলাৰ ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ অৰ্ধসপ্তাহিক বজাৰত শিহৰণকাৰী এক দৃশ্য ।

আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে কাৰাবন্দী হৈ থকা একাংশ কাৰাবন্দীক মুকলিৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিল চৰকাৰে (Assam Govt orders to release category poisoner from jail) ৷ তাৰেই অংশ হিচাপে শোণিতপুৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ৩৭ জন কাৰাবন্দীক কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

ড্ৰাগছৰ গোচৰত বলিউডৰ তাৰকা অভিনেতা শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল এনচিপি নেতা নৱাব মালিক আৰু নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’ৰ(Mumbai NCB)প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান সমীৰ ৱাংখেড়েৰ । প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মালিকে । ইয়াৰ পিছতে যোৱা ১৩ আগষ্টত জাতি প্ৰমাণীকৰণ সমিতিয়ে(Caste Verification Committee)ৱাংখেড়েক অভিযোগমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰে।

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ধুবুৰীত উপস্থিত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধুবুৰীত আয়োজিত কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । লগতে ভাৰত বিভাজনৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Partition of India Pakistan) ।

সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰা চাইকেলখনকে লৈ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ সপোন এজন যুৱকৰ (Exceptional move of a young man from West Bengal) । যুৱকজন হ'ল পশ্চিমবংগৰ মাধাই পাল । 2020 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰাই চাইকেলখন লৈ আৰম্ভ কৰিছিল যুৱকজনে ভাৰত ভ্ৰমণ (Madhai Paul travel by bicycle all over India) ।

অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন স্থানত উপস্থিত হৈ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । এইবাৰ শোণিতপুৰৰ সদৰ তেজপুৰত পতাকা উত্তোলন কৰে চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে (Minister Ashok Singhal hoists flag in Tezpur)।

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অসমৰ 23 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানে লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিভিন্ন শাখাৰ পদক (Medals to 23 police officers and jawans of Assam )৷