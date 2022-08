ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিবাদ (Protest at Nagaon Bhogeswari Phukanani Civil Hospital)। চিকিৎসাৰ নামত চিকিৎসক আৰু নাৰ্চে গাফিলতিৰ অভিযোগ ।

শুকুৰবাৰে নিশা লখিমপুৰৰ ডুবিত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰি শিশুসহ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন দুজন(One dead and two injured in road accident) ।

75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি হোজাই জিলাৰ ডবকাত কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এক বিশাল ৰেলী(75 th years of independence)৷ শুকুৰবাৰে উলিওৱা এই 'আজাদী কা গৌৰৱময় যাত্ৰা'ত অংশগ্ৰহণ কৰে সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী-সমৰ্থকে ৷

১৩ আগষ্টত বলীউডৰ ‘চান্দনী’ শ্ৰীদেৱীৰ জন্ম জয়ন্তী । ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা মেগাষ্টাৰ শ্ৰী দেৱীৰ বহু প্ৰখ্যাত কাহিনী আছে ৷ আজি অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ জন্ম-জয়ন্তী বিশেষ দিনটোত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো তেওঁৰ কিছু ব্যক্তিগত কথা যি সম্ভৱতঃ কেৱল শ্ৰীদেৱীৰ ডাই হাৰ্ড ফেন সকলেহে জানে-

স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পিছতো এতিয়াও উন্নয়নে ঢুকি পোৱা নাই ৰাজ্য়ৰ বহুতো অঞ্চল । চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এনে এখন ঠাই হৈছে সাপেখাতিৰ পশ্চিম বালিখেতিয়া(Undeveloped area of West Balikhetia in Sonari)।

৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস(75th Years of Independence) উপলক্ষে প্ৰাধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা(Har Ghar Tiranga) শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান জনাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি যথেষ্ট সহাৰি দেখুৱাইছে দেশৰ জনতাই । স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী গুৱাহাটীপ্ৰাণ ধীৰেণ বৰুৱাই কয় যে ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা কাৰ্যসূচী চৰকাৰে কি উদ্দেশ্যে কৰিছে তাক কব নোৱাৰিম । কিন্তু এই প্ৰচেষ্টা প্ৰসংশনীয় ।

মৈৰাবাৰী জেষ্ঠ নাগৰিক মঞ্চই শুকুৰবাৰে মৈৰাবাৰী পাব্লিক লাইব্ৰেৰীত আয়োজন কৰে এক সংবাদমেলৰ(Moirabari senior citizen forum press meet) ৷ চাৰি লম্পটে এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে বনোৱা অশ্লীল ভিডিঅ’ৰ তথ্য বাতৰি আকাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ অপৰাধত দুজনকৈ সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে মঞ্চই ৷

শিৱমোগ্গা চুব্বান্না আছিল কানাড়াৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক নেপথ্য গায়ক ৷ শিল্পীজনে "Kaadu Kudure" ছবিখনৰ "Kaadu Kudure Odi Banditta" শীৰ্ষক গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছিল ৷

মহানগৰীত নিশা হ’লেই একাংশ সুৰামত্ত চালকৰ অতপালিয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ মহানগৰীৰৰ বোন্দাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ ডি আই পিকআপ ভানৰ খুন্দাত মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ(One women spot dead at Bonda) ৷

এপিএইছএলিচি মুখপাত্ৰ আংতং ইংতি কথাৰৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ হিচাপে পাহাৰৰ ৰাজনীতিত এক সুকীয়া পৰিচয় আছে ৷ শুকুৰবাৰে কোনো গোচৰৰ শুনানিত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে ডিফু আদালতত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে হঠাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এপিএইচএলচিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীক(APHLC spokesperson Angtong Ingti Kathar) ৷