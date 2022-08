স্বাধীনতাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 75 বছৰ উদযাপনৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ লগত ব্যস্ত অসম (75th Anniversary of Indian Independence) ৷ কিন্তু বৃটিছৰ পৰাধীনতাৰ পৰাহে মুক্ত হ’ল দেশ ৷ এতিয়াও জাতি ভেদ প্ৰথাই পৰাধীন কৰি ৰাখিছে সমাজক । যাৰ বাবে সামাজিক সংকীৰ্ণতাৰ বলি হৈ এটা পৰিয়ালে সৎকাৰৰ বিপৰীতে গাত খান্দি পুতি থ’বলগীয়া হ’ল ঘৰৰ মুৰব্বীৰ মৃতদেহ (Tragic story of Atul Sarma) ।

কাশ্মীৰত পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা ৷ বন্দিপোৰা জিলাৰ আজাছ সোণাৱাৰী অঞ্চলত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে বিহাৰৰ এজন ১৯ বছৰীয়া শ্ৰমিকক হত্যা কৰে (Labour from Bihar killed in Kashmir)। আৰক্ষীয়ে নিহত শ্ৰমিকজনক বেছাৰ বিহাৰৰ নিবাসী মহম্মদ জলিলৰ পুত্ৰ মহম্মদ আমৰিজ বুলি চিনাক্ত কৰিছে ।

জ্যেষ্ঠ IAS বিষয়া, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ হ’ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য সচিব (Next Chief Secretary of Assam is Paban Kumar Borthakur) ৷ 1 চেপ্তেম্বৰৰ পৰা পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে মুখ্য সচিবৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব ৷

নগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in Nagaon) । পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত নগাঁৱৰ ফটো সাংবাদিক ৰঞ্জিত শৰ্মা(Nagaon journalist injured in accident) । নগাঁও প্ৰেছক্লাৱ আৰু নেডমাৰ সহযোগত নিশাই নগাঁৱৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ফটো সাংবাদিক গৰাকীক ।

পতাকা নিকিনিলে হিতাধিকাৰীক বিনামূলীয়া চাউল নিদিয়াৰ হুংকাৰ ৷ মেচিনত তৈয়াৰী বিকৃত আকাৰ-আকৃতিৰ পতাকাক লৈ চিন্তিত সচেতনমহল ৷ হাতেৰে তৈয়াৰী খাদী পতাকাৰ প্ৰতি বাজিছে মৃত্যুঘণ্টা (Threat to Khadi industry) ৷

স্বাধীনতাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 75 বছৰ উপলক্ষে দেশজুৰি আয়োজন কৰা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বৃহস্পতিবাৰে বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিটো বিজেপিৰ লখিমপুৰ জিলা কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগত এক বিশাল ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰা হয় (Har Ghar Tiranga) ।

এগৰাকী সুনিপুণ পুতলা নাচৰ শিল্পী (Traditional puppet dance)। নিস্প্ৰাণ পুতলাক জীৱন্ত কৰি তোলে পুতলা নাচৰ শিল্পী গোবিন্দ তালুকদাৰে ৷ ৮১ বছৰ বয়সতো শিল্পীগৰাকীয়ে লাভ নকৰিলে শিল্পী পেঞ্চন । তেওঁৰ জীৱনৰ গাঁথাৰে আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন...

পুনৰ যন্ত্ৰ চালিত নাও দুৰ্ঘটনা। অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ডুবিল এখন যন্ত্ৰ চালিত নাও । কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা আটাইকেইজন শিক্ষাৰ্থীৰ । আহত হৈছে দুগৰাকী ছাত্ৰী ৷

শোণিতপুৰৰ বৰছলা সমষ্টিৰ ১ নং বচাশিমলু গাঁৱত অঘটন ৷ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ ৮ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হৈ পৰিল ৷ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ (Azadi ka Amrit Mahotsav) শোভাযাত্ৰাত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷

শিৱমোগ্গা চুব্বান্না আছিল কানাড়াৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক নেপথ্য গায়ক ৷ শিল্পীজনে "Kaadu Kudure" ছবিখনৰ "Kaadu Kudure Odi Banditta" শীৰ্ষক গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছিল ৷