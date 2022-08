দীৰ্ঘদিন ধৰি জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে টীয়কৰ ৰাইজ । চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব নিদিয়াত ৰাইজে হাতৰ ধন খৰচ কৰি মেৰামতি কৰিলে পথ (Locals repairs road in Teok)। সমাজকৰ্মী প্ৰতাপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত স্থানীয় ৰাইজে মেৰামতি কৰিলে পথটো ।

ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলী (Firing in Myanmar border) ৷ পাংচুুপাছ এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ আছাম ৰাইফলছৰ সৈতে এই সংঘৰ্ষ আলফা আৰু NSCN ৰ সদস্যৰ (Firing between militant and Assam rifles) ৷

পুনৰ মইনা নায়ক ঘটনাসদৃশ ঘটনা সংঘটিত হৈছে টীয়কৰ উমাবাৰী চাহ বাগিচাত (Like Maina Nayak incident in Tiyok) । ভাইটি গোৱালা নামৰ এজন শ্ৰমিক ফেক্টৰীত কৰ্মৰত অৱস্থাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ।

বৰপেটাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান (Police raid against drugs in Barpeta) । সোমবাৰে নিশা তাৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজীৱ নেওগৰ নেতৃত্বত এটি আৰক্ষীৰ দলে ছাটাগাঁৱত অভিযান চলায় । অভিযানত নিচাজাতীয় টেবলেটসহ এজন যুৱকক আটক ।

অসম-মিজোৰামৰ মাজৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্য আজি পুনৰ বৈঠকত মিলিত হ’ব দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি (Assam Mizoram meeting at Aizwal on Border dispute) ৷ মঙলবাৰে দিনৰ 2.30 বজাত মিজোৰামৰ আইজল ক্লাৱত অনুষ্ঠিত হ’ব এই বৈঠক ৷

চৰাইদেউ জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য গাণনিক বিষয়া অমৃত গগৈৰ গ্ৰেপ্তাৰ (Chief Accountant of Charaideu health joint director arrested) আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে (Sonari health department recruitment scam) ।

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ড্ৰোণ ব্যৱহাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে 'ড্ৰোণ প্ৰযুক্তি কেন্দ্ৰ' স্থাপনকে ধৰি ভৱিষ্যতৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে আন কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে (Tripura government setting up Drone Technology Centre) ।

কৃষকসকলক কিছু উৎসাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে পথাৰত নামিল বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ড৹ অমিয় কুমাৰ ভূঞা (Bihpuria MLA busy in paddy field)

পুৱতি নিশা ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত অসম ৰাইফলছৰ এজন JCO সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা তথ্য সদৰী কৰিছে ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে (JCO injured in Militant Attack in Changlang)। অৰুণাচলৰ পাংচুপাছ, নাকনৌ আৰু নাগালেণ্ডৰ চেৰামতাসহ তিনিটা স্থানত সেনাৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ উগ্ৰপন্থীৰ ৷

পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মীৰ অনিৰ্দিষ্টকালিন কৰ্মবিৰতিৰ বাবে ডিমা হাছাওৰ আকৰ্ষণীয় হাফলং চহৰ এতিয়া কদৰ্য নগৰীলৈ পৰ্যবসিত হৈছে(Strike of safai karmi in Haflong Municipality)।জাবৰৰ দ'মৰ বাবে চহৰখনত এক দুৰ্গন্ধময় পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে । অবশ্য়ে শেহতীয়া ভাবে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেবলাল গাৰ্লোচাই হাফলং পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ 18 মাহৰ দৰমহাৰ তিনি মাহৰ দৰমহা অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত মোকোলাই দিয়া হ'ব বুলি আশ্বাস দিছে।