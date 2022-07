Term of President Ram Nath Kovind: ৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত ২০৩ৰো অধিক বিধেয়কত সন্মতি দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে

ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে নিজৰ কাৰ্যকালত ২০৩ৰো অধিক বিধেয়কত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে (Ram Nath Kovind gave assent to over 203 bills) যদিও আজিলৈ তাৰ বহুখিনিয়ে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই । বহুকেইখন বিধেয়ক এতিয়াও আইনৰ ৰূপান্তৰিত হোৱা নাই । ৰামনাথ কোবিন্দে সন্মতি দিয়া তিনিখন বিতৰ্কিত কৃষি আইন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাতিল কৰা হয় । নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আজিও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই ।

WHO on current covid situation: ক'ভিড পৰিস্থিতিক লৈ পুনৰ চিন্তিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান টেড্ৰোছ এডনোম ঘেব্ৰেয়েচাছে বৰ্তমানৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে (WHO is concerned about current covid situation)। তেওঁৰ মতে এতিয়াও ক'ভিড আতংক শেষ হোৱা নাই কিয়নো যোৱা দুসপ্তাহত বিশ্বজুৰি নতুন ক'ভিড ৰোগীৰ সংখ্যা ৩০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু স্বাস্থ্য কৰ্মীৰ ওপৰত অধিক চাপ পৰিছে ।

Terrorist Attack in Srinagar: সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত আৰক্ষী বিষয়া

শ্ৰীনগৰ জিলাৰ লাল বজাৰ অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ ৷ আৰক্ষীৰ ওপৰত গুলীচালনা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ (Terrorist Attack at Lal Bazar area in Srinagar) ৷ এজন আৰক্ষী বিষয়া নিহত, দুজন আৰক্ষী আহত (ASI Killed, Two Constables Injured)।

Oil spills at Moran: ডিব্ৰুগড়তো ঘটিব নেকি বাঘজান কাণ্ডৰ অনুৰূপ ঘটনা !

মৰাণতো বাঘজান কাণ্ডৰ অনুৰূপ ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা । মৰাণ-হিংৰিজান পথত অইলৰ পাইপ ফাটি অহৰহ নিগৰিছে তেল (Oil spills at Moran)। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি শংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী ৷ ইফালে অইলৰ অসাৱধানতাৰ বাবেই এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে ৷

Thailand passes sex offenders bill: থাইলেণ্ডত যৌন অপৰাধীৰ ৰাসায়নিক কেষ্ট্ৰেচনৰ বিধেয়ক গৃহীত

থাইলেণ্ডে যৌন অপৰাধীসকলৰ বাবে স্বেচ্ছামূলক ৰাসায়নিক কেষ্ট্ৰেচনৰ অনুমতি দিয়া বিধেয়কখন গৃহীত কৰিছে (Thailand introducing chemical castration bill )। ইয়াৰ পিছত যৌন অপৰাধৰ মোকাবিলাৰ বাবে থাইলেণ্ডে ৰাসায়নিক কেষ্ট্ৰেচন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পথত আগবাঢ়িছে । ৰাসায়নিক কেষ্ট্ৰেচন হৈছে যৌন অপৰাধীসকলৰ কাৰাগাৰৰ শাস্তি হ্ৰাস কৰাৰ বিনিময়ত প্ৰক্ৰিয়া বাছনি কৰাৰ অধিকাৰ ।

Kim Kardashian lookalike: কিম কাৰ্দাছিয়ান হ’বলৈ গৈ এগৰাকী মডেলে হেৰুৱালে নিজস্বতা

মডেল জেনিফাৰ পেম্পলোনাই কিম কাৰ্দাছিয়ানক অনুকৰণ কৰাৰ প্ৰয়াসত ১২ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 40 টা কচমেটিক চাৰ্জাৰী কৰিছিল (Kim Kardashian lookalike) । পেম্পলোনাই দাবী কৰিছিল যে তেওঁৰ শৰীৰৰ ডিছমৰ্ফিয়া (dysmorphia) হোৱাৰ কথা উপলব্ধি কৰাৰ আগতেই তেওঁ বছৰ বছৰ ধৰি বিচলিত হৈ আছিল ৷ এতিয়া তেওঁ নিজৰ স্বাভাৱিক ৰূপলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰে ।

The Great Khali: গ্ৰেট খালীৰ বিৰুদ্ধে টোল প্লাজাৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ; ভাইৰেল হৈছে ভিডিঅ’

বিশ্বব্যাপী দ্য গ্ৰেট খালী নামেৰে পৰিচিত WWE-ৰ প্ৰাক্তন মল্লযুঁজাৰু ডালিপ সিং ৰানাই তেওঁৰ এজন সহকৰ্মীক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এখন টোল প্লাজাৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক দাখিল কৰিলে এজাহাৰ (The Great Khali lodged a police complaint against toll plaza employees) ।

ByeByeModi hoarding in UPs Prayagraj: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক লক্ষ্য কৰি লিখা হ’ৰ্ডিং সন্দৰ্ভত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ

শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি লিখা এখন হ’ৰ্ডিঙক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় (ByeByeModi hoarding in UPs Prayagraj) ৷ আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান চলাই ইতিমধ্যে পাঁচজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (Uttar Pradesh Police arrested five persons) ৷

Communal Harmony in Kolkata: তালা পাৰ্কৰ এটা শিৱ মন্দিৰ য’ত আজিও অটুট সম্প্ৰিতিৰ বান্ধোন

ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ পাৰ্থক্যতাৰ মাজতো কলকতাৰ তালা পাৰ্কত পৰিস্ফূট হৈছে মানৱতা (Communal Harmony in Kolkata)৷ ধৰ্মীয় ভিন্নতাকো নেওচি তালা পাৰ্কৰ প্ৰায় 55 বছৰীয়া এটা মন্দিৰ নৱীকৰণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে অঞ্চলটোৰ ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক ৷ পৰিচয় দিছে মানৱ ধৰ্মৰ ৷

Water resources department is in hurry: 15 দিনত সম্পূৰ্ণ হ’ব বৰলীয়া নৈৰ ৰিং বান্ধ !

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে গা লৰিল জল সম্পদ বিভাগৰ (Water resources department is in hurry) ৷ এতিয়া পূৰ্ণ গতিত চলিছে ৰঙিয়াৰ অন্তৰ্গত চৌমুখাৰ ভগ্ন মথাউৰিৰ পুনঃনিৰ্মানৰ কাম ৷ প্ৰায় 15 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বৰলীয়া নৈৰ ভগ্ন মথাউৰিৰ ৰিং বান্ধ (Ring dam of Baralia river will be completed soon)৷