এন ডি এৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ (NDA candidate Draupadi Murmu) নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বিৰোধী শিবিৰতো খাম খেয়ালিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

বেয়া বতৰৰ বাবে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰিবলগা হৈছে অমৰনাথ যাত্রা (Amarnath Yatra temporarily stopped due to bad weather) । পহেলগামত থকা নুনৱান বেছ কেম্পৰ পৰা তীর্থযাত্রীসকলক আগবাঢ়িব দিয়া হোৱা নাই ।

এন ডি এৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সোমবাৰে ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণ কৰি দেশৰ শীৰ্ষতম পদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বিজেপি বিধায়ক আৰু সাংসদসকলৰ উপৰি ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সমৰ্থন বিচাৰে (Droupadi Murmu visited Jharkhand)। ভ্ৰমণৰ সময়ত জেএমএমৰ সভাপতি শিবু ছোৰেন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনক সাক্ষাৎ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষাত চাৰিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে জুবি, লিয়ন আৰু ইমিয়ে ৷ চোৰাং চিকাৰীৰ বাবে মুৰৰ কামোৰণি হৈ পৰা কোন এই জুবি, লিয়ন আৰু ইমি ?

সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ অসমৰ বোৱাৰী হ'বলৈ আহিল ছুইডেনৰ অলিভিয়া ৷ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ল নলবাৰীৰ দ্বিপেন মেধি আৰু ছুইডেনৰ অলিভিয়া(Olivia from Sweden become daughter in law of Assam) ।

ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে (Flood situation of Assam)। অৱশ্যে কোনো কোনো জিলাত এতিয়াও বানপানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা দেখা গৈছে । বহু স্থানত নৈ-উপনৈসমূহ এতিয়াও বিপদসীমাৰে বৈ আছে ।

শিৱসাগৰত পাশৱিক ঘটনা ৷ পিতৃৰ কামনাৰ বলি হ'ল নিজ কন্যা (Father raped daughter at Amguri ) ৷ বৰবাম চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰী লাইনৰ ড৹ খান কলনীত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা ৷ ধৰম কোঁৱৰ নামৰ কুলাংগাৰ পিতৃয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়া নিজ কন্যাক যৌন নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে (Sexual harassment)৷

কৰ্ণাটকৰ বাংগালুৰুত এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে তৃতীয় লিংগৰ দুগৰাকী সদস্যই (Transgender saved woman from raped Bengaluru in Karnataka)। কেবল সিমানেই নহয় অভিযুক্তজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত গতালে আৰক্ষীক।

শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰাত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড (Fire break out at Rangapara) ৷ জুইত জাহ গ’ল চাৰিটাকৈ গুডাম (4 warehouses burnt down)৷ ৰঙাপৰাৰ ১০ নং ৱাৰ্ডৰ গান্ধী মৈদান খেল পথাৰৰ সমীপত নিশা প্ৰায় 1 বজাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷