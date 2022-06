পৃথিৱী বিখ্যাত অসমৰ এশিঙীয়া গঁড় হত্যা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যত আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ৷ তিতাবৰত দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে এনে এক অভিযান চলাই দুটা চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে এটা খৰ্গ উদ্ধাৰ কৰে(Titabor Police operation against rhino poachers) ৷ প্ৰায় এক কোটি বিশ লাখ টকাত খৰ্গটো বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল চোৰাং চিকাৰী দুটা ৷

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত মাইক্ৰ'ফৰেষ্ট গ্ৰীণ জ'ন আঁচনি (Microforest Green Zone Scheme ) মুকলি ৷ মাইক্ৰ'ফৰেষ্ট গ্ৰীণ জ'নৰ এক অভিনৱ পৰিকল্পনাৰে 5 জুনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খনত এই সেউজ সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰে (Microforest Green Zone Scheme launched at Assam Agricultural University) ।

মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কৰিমগঞ্জত টিলাৰ মাটি খহি দুটাকৈ বাসগৃহ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় (Landslide at Karimganj)৷ এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে জলাল উদ্দিন আৰু ছুৰমা বেগম'ৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেইজন সদস্যৰ । দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আব্দুল্লাপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ।

উত্তৰ কাশীত ৰাজপথৰ পৰা 200 মিটাৰ দ গৰাত বাগৰি পৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ (Road accident in yamunotri highway) ৷ বাছখনত আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ 28 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী ৷ 22 জনৰ মৃত্যু ৷

অবৈধ বাংলাদেশীক ভাৰতীয় প্ৰমাণ পত্ৰ দি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ’ল ৰূপহীৰ এজন যুৱক (Youth arrested for supply of Bangladeshi Indian Certificate) ৷ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেয়ে জনোৱা অনুসৰি, কিছুদিন পূৰ্বে এজন বাংলাদেশী যুৱকক আটক কৰিছিল মেঘালয় আৰক্ষীয়ে (Bangladeshi youth arrested in Meghalaya ) ৷

হঠাৎ মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখা গ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৷ খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ অহা-যোৱা কৰা ৰাজপথত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কেনে সেই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে হঠাৎ দেওবাৰে নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখা গ’ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক (Assam CM visits Guwahati cites highways)৷ মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই ।

প্তাৰ হ’ল জোনমণি ৰাভা (SI Junmoni Rabha arrested)৷ ভাবি স্বামীক হেণ্ডকাফ লগোৱা জোনৰ হাততো লাগিল হেণ্ডকাফ ৷ এসপ্তাহ নগাঁও সদৰ থানাত(Nagaon police station) হাঁহি থকা জোনমণিক মাজুলীত দেখা গৈছিল চকুলো বোৱাই থকা অৱস্থাত ৷ এছ আই জোনমণিৰ বৰ্তমানৰ ঠিকনা হৈ পৰিল কাৰাগাৰৰ বন্ধ কুঠৰী ৷ মাত্ৰ এসপ্তাহতে যেন অমাবস্যাই ঢাকিলে জোনৰ হাঁহি ৷

সমাগত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন(KAAC Election 2022) ৷ এই নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা বাঢ়িছে ৰাজনৈতিক দল-সংগঠন সমূহৰ মাজত ৷ শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰেও বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই নিৰ্বাচনত জয়ী হ’বলৈ মন মেলিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

দেওবাৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পাণ্ডুত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বৈজ্ঞানিকভাৱে গাৰ্চিনিয়া আছামিকা নামেৰে জনাজাত কুজি থেকেৰাৰ এটা পুলি ৰোপণ কৰে (Union Minister Sarbananda Sonowal plants Thekera sapling) ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা পিপিই কিট কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ CBI তদন্তৰ দাবী জনাইছে অখিল গগৈয়ে (Assam PPE kit controversy)৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অখিল গগৈ কয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি সততা আৰু সাহস আছে, তেন্তে এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত দায়িত্ব CBIক অৰ্পণ কৰক (Demands CBI probe of PPE kit controversy)।