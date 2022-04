দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড়বাসী (Preparation for Modi's Assam visit) । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ 6 খনকৈ কেন্সাৰ কেয়াৰ হাস্পতাল বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (PM Modi to inaugurate cancer hospitals in Assam) ।

লালু প্ৰসাদ যাদৱক আজি কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব (Lalu Prasad Yadav Will be released from jail) । ২২ এপ্ৰিলত ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক জামিন প্ৰদান কৰে । মুকলিৰ পাছতে লালু প্ৰসাদ যাদৱে ৩০ এপ্ৰিলত পাটনাত উপস্থিত হ'ব ।

বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতীয় নৌ সেনাৰ কমাণ্ডাৰ সন্মিলন (Naval Commanders Conference 2022) । এই সন্মিলনত ভাগ ল'ব দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে । নৌ সেনাৰ বিভিন্ন সফলতা, কাৰ্য-কলাপ, ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আদিৰ বিষয়ে এই সন্মিলনত আলোচনা কৰা হ'ব ।

ছবিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফূৰিছে অসমীয়া ছবি জগতৰ দুই তাৰকা প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আৰু অৰূপ বৈশ্যই ৷ ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দুয়ো (New Assamese Film Ganga) গৰাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰী ৷ তেজপুৰৰ প্ৰচাৰ অভিযানতো দৰ্শক তথা ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ ৷

বিজেপি চৰকাৰৰ আক্ৰোশমূলক ৰাজনীতিৰ বলি হৈছে গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানী (MLA Jignesh Mevani) ৷ অখিল গগৈৰ দৰে এটাৰ পাচত আনটো ভুৱা গোচৰ জাপি দি কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে দলিত নেতাগৰাকীক (Jignesh Mevani arrested by Assam police) ৷ এই অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ উপ-সভাপতি ৰাছেল হুছেইনৰ ৷

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে মে’ মাহত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক সাক্ষাৎ কৰিব (Joe Biden will meet PM Narendra Modi) । টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কোৱাড সন্মিলনত দুয়োগৰাকী নেতা মিলিত হ'ব । বাইডেনে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি য়ুন চুক ইয়োল আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিচিদা ফুমিঅ'ৰ সৈতেও দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব ।

এজাক বৰষুণতে বুৰ গ’ল কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মনছাংগন পথৰ প্ৰায় পাঁচশ মিটাৰ অংশ (Artificial flood in Karimganj) ৷ বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰায় 32 হাজাৰ লোকৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা ৷ ফলত বিমোৰত পৰিছে অঞ্চলবাসী ৷ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক শীঘ্ৰে এই সমস্যা সমাধানৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷

টেছলা কোম্পানীৰ মুৰব্বী এলন মাস্কে ক্ৰয় কৰিলে টুইটাৰক (Tesla company chief Elon Musk buys Twitter)। ক্ৰয়ৰ পাছতে মাস্কৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য । তেওঁৰ মতে টুইটাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আদৰণিৰ লগতে কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বুধবাৰে লখিমপুৰ কেঞ্চাৰ হাস্পতালত এহেজাৰ গছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় (Thousand earthen lamps lit at Lakhimpur Cancer Hospital) ।

১৩ এপ্ৰিলৰ কাহিলিপুৱা জিএমচিএইচৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱা এটা শিশুৰ অপহৰণৰ (Baby goes missing from GMCH) ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল বিভাৰাণী ঠাকুৰীয়াৰ ৷ বিভাৰাণী ঠাকুৰীয়া শুৱালকুচি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ এএনএমৰ নাৰ্চ ৷ পাঁচদিনৰ ছুটি লৈ পুনৰ কামত যোগদান নকৰাত তেওঁৰ ওপৰত উঠিছিল সন্দেহৰ আঙুলি ।