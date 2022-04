এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপৰ সাক্ষী হ’বলৈ গৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অসমবাসী ৷ 28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই ৰাইজক সমৰ্পিত কৰিব নৱনিৰ্মিত কৰ্কট ৰোগৰ 7 খন চিকিৎসালয় (Modi to inaugurate seven cancer hospitals in Assam) । ইয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 8 খন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।

বিলাসীপাৰাত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ(Congress protest at Bilasipara) । এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ পুত্তলিকা দাহ(AIUDF supremo Badruddin Ajmal's effigy burnt) কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ।

বিধায়ক চিৰাজউদ্দিন আজমলে অসমীয়া ভাষাক লৈ কৰা ইতিকিংসূচক মন্তব্যৰ বিৰোধিতা ৰাজ্যৰ দল-সংগঠনৰ ৷ বিতৰ্কিত বিধায়ক চিৰাজউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব হ’ল লংকা আঞ্চলিক সাহিত্য সভা ৷ জিলা সাহিত্য সভাক বিধায়কগৰাকীৰ অসমীয়া ভাষা বিদ্বেষী মন্তব্য সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ৷

দেওবাৰে সম্পন্ন অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ শোণিতপুৰৰ নৱ নিৰ্বাচিত সমিতিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান(Oath taking ceremony of sonitpur gorkha sanmilan) ৷ বিহগুৰিত অৱস্থিত কৰ্মবীৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা স্মৃতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান ৷

বদৰপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনত মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ(Weapons recovered in Badarpur) ৷ ৰে’ল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জব্দ হোৱা মাৰণাস্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত আছে চাৰিটা 7.65 পিষ্টল, 8 টা মেগজিন আৰু 15 জাঁই সজীৱ গুলি ৷ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছে দুজনকৈ লোক ৷

চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণৰ দিৰৈ দেওঘৰীয়া গাঁৱৰ 214 টা পৰিয়ালক ভূমিপট্টা প্ৰদান ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ(Land patta distribute at Charaideo) ৷ 'মিছন বসুন্ধৰা'ৰ জৰিয়তে 8 লাখ আবেদনকাৰীৰ ভিতৰত 6.50 লাখ আবেদনকাৰীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে ৷

মাওবাদী নেতা কাঞ্চন দা ওৰফে অৰুণ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে ন-ন তথ্য । বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচাত মাওবাদীৰ এক বিশাল নেটৱৰ্ক গঢ়ি উঠিছে । দেওবাৰে কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিৰ সোনাখিৰাৰ পৰা এনআইএ আটক কৰিছে স্বামী-স্ত্ৰীক (NIA detained suspected Maoist from Karimganj)।

শীঘ্ৰেই অসমলৈ আহিব কেইবাজনো হাইপ্ৰফাইল ব্যক্তি ৷ আগন্তুক কেইদিন অসমত সমাগম ঘটিব ভি ভি আই পিৰ (VVIPs to visit Assam ) ।যাৰ সম্প্ৰতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে দিছপুৰ ৷ অসমৰ কেইবাটাও স্থানত হাইপ্ৰফাইলক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৷ চাওঁক অসমৰ কোন কোন স্থানত আহিব এই হাইপ্ৰফাইল ব্যক্তিসমূহ ৷

ডিব্ৰুগড়ত 26 খন চাহ বাগিছাক এম্বুলেঞ্চ বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM distributed ambulance to tea garden) ৷ লাহোৱালত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত 26 খন বাগিছাক একোখনকৈ এম্বুলেঞ্চ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা দিশটোৰ বাবে এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৷ গোপনে ৰাজ্যত খোপনি পুতিছে মাওবাদীয়ে ৷ দেওবাৰৰ দিনটোত তিনিগৰাকীকৈ মাওবাদী সদস্য আটক হৈছে ৰাজ্যত (Maoist leader nabbed in Assam) ৷ মাওবাদীৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য কাঞ্চন দাৰ পৰা বৰ্তমান সৰস্বতীলৈকে ৰাজ্যত মাওবাদী নেতা-সদস্য আটক হোৱা ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে সচেতন মহলকো ৷