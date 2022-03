বৰ্তমান মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক (Price hike in Assam) ৷ ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ লগতে পেট্ৰ'লিয়ামজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যও (Petrol price hike in Assam) ৷ এনে সময়তে পুনৰ বৃদ্ধি হ’বলৈ গৈ আছে জীৱন দায়িনী ঔষধৰ মূল্য । নতুন নিৰিখত প্ৰায় আঠশ বিধ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঔষধ বজাৰলৈ আহিব এক এপ্ৰিলৰ পৰা । ১০.০৮% কৈ ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত প্ৰায় আঠশ বিধতকৈও অধিক ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাব (Price hike of Essential Drugs)।

সমাগত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন(GMC election 2022) ৷ এফালে ৰঙালী বিহু, আনফালে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন ৷ মুঠতে মহানগৰবাসীৰ আহৰিয়েই নাই বহাগৰ মাহত ৷ নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে(State Election Commission) নিয়োগ কৰিছে ৱাৰ্ড অনুযায়ী ছজন নিৰীক্ষকৰ লগতে এগৰাকী বিশেষ নিৰীক্ষকক(Seven observers appointed in GMC election) ৷

চি আই ডিৰ জালত মৰিগাঁও জিলা নিজ লোকাকুছি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আজাৰুদ্দিন (Headmaster arrested accused of corruption) ৷ সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শিক্ষকজনক ৷ তথ্য অনুসৰি, বিভিন্ন কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ অভিযোগত অভিযুক্ত আছিল প্ৰধান শিক্ষক আজাৰুউদ্দিন ৷

এনআৰচি কোনে বিচাৰিছে ? অসম চুক্তি কোনে কৰিছে ? এই প্ৰশ্ন আমছুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ (AAMSU president on NRC reverification) ৷ শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন নতুন এনআৰচি প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়টো উত্থাপন(Cm Himanta Biswa Sarma demand for new NRC) কৰাৰে পৰা জাঙুৰ খাই উঠে আমছুকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন দল-সংগঠন ৷

আমগুৰিৰ বৰাহীবাৰীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি(KMSS Protest in Amguri) আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যৌথ প্ৰতিবাদ ৷ OSL নামৰ এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ তৈল প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে সংগঠন দুটাই মঙলবাৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ(KMSS Protest against OSL) ৷ এই অৱৰোধ কাৰ্যসূচী অনিৰ্দিষ্টকাললৈ চলাৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

মৈৰাবাৰীত ভূমি বিবাদ(Land Conflict in Moirabari) ৷ দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘটিত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদ(Land Conflict in Moirabari) ৰ পৰিণতিত আহত হয় কেইবাগৰাকীও লোক ৷ মূলতঃ মাটিৰ খাজনা দিব নোৱাৰাৰ বাবেই গুণ্ডাবাহিনীৰ সহযোগত কৃষকক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন ৷

উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰেলৱে’ৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ’ব লগীয়া ব্ৰডগজ ৰেলপথ আইজলৰ চাইৰাং চহৰলৈকে স্থাপন কৰা হ’ব (Train line from Bairabi to Sairang)৷ চাইৰাং চহৰৰ পৰা আইজললৈ দূৰত্ব প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ ৷ উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰেলৱে’ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি অসমৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ ভৈৰৱীৰ পৰা আইজলৰ চাইৰাঙলৈ মুঠ 52 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ব্ৰডগজ ৰেলপথ স্থাপন কৰা হ’ব ৷

ক'ভাক্সিনৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ভাৰত বায়'টেকৰ দুগৰাকী পৰিচালন সঞ্চালকক পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান (Padma Bhushan Award to MD of Bharat Biotech)। পৰিচালন সঞ্চালক (MD) ডি কৃষ্ণ এলা আৰু যুটীয়া পৰিচালন সঞ্চালক সুচিত্ৰা এলাক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা । সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰে এই সন্মান । এইবাৰ পদ্ম বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিৰ সংখ্যা মুঠ ১২৮ গৰাকী ।

সাধাৰণ জনতা ওপৰত মাধমাৰ সোধাই মঙলবাৰে পুনৰ পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি (Petrol and diesel prices rise again)। মঙলবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লত ৮০ পইচা আৰু ডিজেলত ৭০ পইচাকৈ বৃদ্ধি পায় । ৰাজধানী দিল্লীত পেট্ৰ'লৰ মূল্য বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰত ১০০.২১ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৯১.৪৭ টকা ।

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ নামিল আছু কৰ্মী (AASU protest in Dibrugarh) ৷ ডিব্ৰুগড়ত ৰাজপথে ৰাজপথে জ্বলিল যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ পুত্তলিকা (Minister Ranjit Das' effigy burnt in Dibrugarh)৷