শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত হঠাৎ দাউ-দাউকৈ জ্বলি উঠিল এখন বিলাসী বাহন (Fire hits running car) ৷ সৌভাগ্য ক্ৰমে কথমপি ৰক্ষা পৰিল চালক নৱজ্যোতি দত্তৰ

চৰাইদেউৰ সোণাৰিত অসম আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Assam Police Encounter) ৷ অসম আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় সুৰজ গগৈ নামৰ এজন লোক ৷ আৰক্ষীৰ সন্দেহ অভিযুক্ত সুৰজ গগৈ জড়িত আছে আলফা(স্বা)ৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত ৷

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক বিৰাট কোহলীৰ আন এক কৃতিত্ব । দেশৰ হৈ ১০০ খন টেষ্ট খেলা ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল কোহলীৰ নাম (Virat Kohli plays 100 Tests for the country)। বি চি চি আইৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা কোহলীক ।

শিৱদৌলৰ মহাশিৱৰাত্ৰি মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনা শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কল্পনা পাটোৱাৰী(Kalpana Patwari visited on the last day of Shivaratri Mahotsav at Sivadol) ৷ শিৱদৌলৰ মহা শিৱৰাত্ৰি মহোৎসৱৰ(International Shiva Festival 2022) অন্তিম দিয়াৰ সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ৷

ইউৰোপৰ সৰ্ববৃহৎ পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্পত আক্ৰমণ কৰে ৰাছিয়াৰ সৈন্যই(Russian troops shell Europe's Largest Nuclear Power Plant) ৷ ইয়াৰ পাছতেই যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনাইছে ইউক্ৰেইনে(Ukraine calls for ceasefire) ৷ ই সমগ্ৰ ইউৰোপতেই পাৰমাণৱিক বিপৰ্যয়ৰ পুনৰাবৃত্তিৰ কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

ইউক্ৰেইনত পুনৰ গুলীবিদ্ধ হৈছে আন এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰ(Indian student shot in Ukraine) ৷ ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিয়েভত চলি থকা গুলীয়াগুলীত আহত হয় ভাৰতীয় ছাত্ৰজন ।

সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাচতো কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিড’ৰত চলিছে অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য ৷ যাকলৈ এতিয়া কঠোৰ হৈছে কলিয়াবৰ জিলা প্ৰশাসন ৷ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাক অৱমাননা কৰি কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিড’ৰ হালধিবাৰীত চলোৱা এই নিৰ্মাণকাৰ্যত বৃহস্পতিবাৰে চলিল বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনৰ হাতোৰা (Bokakhat administration carried out eviction drives in Kaziranga animal corridors) ।

মিজোৰামত ২৪ টা আয়ুষ স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন (Sonowal inauguration of 24 AYUSH Health and Wellness Centres in Mizoram) । মিজোৰাম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰচলিত ঔষধ প্ৰণালীকে ধৰি ভাৰতৰ সমৃদ্ধময় পৰম্পৰাগত ঔষধি পদ্ধতিৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ । দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে বৃহস্পতিবাৰে নাগালেণ্ডত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ'ক ডিমাপুৰত সাক্ষাৎ কৰে ।

দক্ষিণ অভিনেতা যশৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি 'কেজিএফ-২'ৰ ট্ৰেইলাৰৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে (KGF trailer release) । চলিত মাহৰ ২৭ তাৰিখে সন্ধিয়া ৬.৪০ বজাত মুক্তি দিয়া হ'ব প্ৰথমটো ট্ৰেইলাৰ ।

২০২১ চনৰ শেষৰ ফালে মুক্তি লাভ কৰা দক্ষিণৰ ছবি এখনে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ছবিখন সমালোচক আৰু অনুৰাগীসকলৰ দ্বাৰা যথেষ্ট প্ৰশংসিত হৈছিল । এতিয়া এই ছবিখনৰ হিন্দী ৰিমেক কৰিবলৈ লোৱা হৈছে (South film hindi remake) য’ত বলীউডৰ এই দুজন চুপাৰষ্টাৰক লৈ আলোচনা-বিলোচনা চলি আছে ।