মৰিগাঁৱত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত (Road Accident in Morigaon) চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ বিলাসী i20 বাহন ৷ থিতাতে নিহত তিনি যুৱক ৷

পিতৃৰ অসাৱধানতাৰ ফল ভোগ কৰিলে সন্তানে ৷ উলুৱনী আৰক্ষী নিৱেশৰ আৱাসত গুলীবিদ্ধ হ'ল(Firing at Kaliabar) এটি 4 বছৰীয়া শিশু ৷ আহত শিশুটি উলুৱনী আৰক্ষী নিৱেশ (Uluani Police Station)ৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক তিলক বৰদলৈ পুত্ৰ মনোজ বৰদলৈ ৷ সম্প্ৰতি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত (Tezpur Medical College Hospital) ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত শিশুটি ৷

শ্ৰীনগৰৰ ঝেৱান অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা আৰক্ষী জোৱানৰ সংখ্যা ৩ জনলৈ বৃদ্ধি (Three policemen killed in Srinagar attack) । সোমবাৰে আবেলি আৰক্ষী কঢ়িয়াই নিয়া এখন বাছত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনাই দুজন আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু হয় আৰু মঙলবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে আন এজন আৰক্ষী জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰৰ খেৰীত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত বিশেষ তদন্তকাৰী দলে মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ ওচৰত এখন নতুন আবেদন দাখিল কৰিছে (SIT filed application on Lakhimpur Kheri incident) । এই ঘটনাৰে জড়িত ১৩ জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ৷

জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে জম্মুৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপত পিষ্টলৰ সৈতে দুজন লোকক কৰায়ত্ত (Two people with Chinese pistol arrested) কৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত সাতৱাৰী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৩৫৩/৩৪ নং ধাৰাত ৭/২৫ অস্ত্ৰ আইনৰ অধীনত ২৮২/২০২১ নম্বৰত এটি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷

আঘোণৰ পথাৰত এতিয়া ন-খোৱাৰ বতৰ (Na Khowa festival) ৷ চহা কৃষকৰ ঘৰে ঘৰে আঘোণ মাহৰ এক পৰিচিত ছবি ন-খোৱা । কিন্তু বৰ্তমান আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে এই পৰম্পৰা ৷ অৱশ্যে এতিয়াও একেবাৰে শেষ হৈ যোৱা নাই এই পৰম্পৰা । পথাৰৰ পৰা সোণগুটি চপাই আনি তৃপ্তিৰে এসাঁজ লগে-ভাগে খোৱাতো আছে অন্য এক মাদকতা ।

আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বাৰাণসী ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয়দিন (PM Modi's second day of Varanasi visit) ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি, দেশৰ বিজেপি শাসিত প্ৰায় 12 খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক বৈঠকত মিলিত হ’ব (PM Modi to chair conclave with CMs of BJP ruled states) ৷

দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ হৃদয়ত সুকীয়া স্থান অধিকাৰ কৰি থকা বলীউডৰ অভিনেতা ৰাজ কাপুৰৰ আজি ওপজাদিন(Happy Birthday Raj Kapoor) ৷ ভাৰতীয় চিনেমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 'শ্ব'মেন' হিচাপে পৰিচিত ৰাজ কাপুৰে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিছিল পদ্মভূষণ আৰু দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ হিতৰ বাবে নিতৌ ন ন সুবিধা আগবঢ়াই আহিছে ৷ তাৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী স্ব-নিধি আঁচনি (PM Swayam Nidhi Scheme) অন্যতম ৷ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলক সকাহ দিবলৈ বিগত সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই স্ব-নিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে 7 শতাংশ সুদৰ হাৰত 10 হেজাৰকৈ টকা দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছিল । সোমবাৰে শিৱসাগৰৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 300 জন পদপথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীলৈ এই আঁচনিৰ অধীনত আগবঢ়োৱা হয় 10 হেজাৰ টকাকৈ ঋণ(loan distribution to pedestrian trader at sivsagar) ৷

ৰাজ্যত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত(Man Elephant conflict in Assam) ৷ সমান্তৰালভাৱে চৰাইদেউৰ সোণাৰিত হাতী-মানুহৰ সংঘাতত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ ৷ বিগত কিছুদিন ধৰি বন্যহস্তীয়ে ত্ৰাস চলাই আহিছে সোণাৰিত(Elephant attack at Sonari) ৷ খাদ্যৰ সন্ধানত অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে সোণাৰিৰ বানফেৰা অঞ্চলত বিগত কেইবাদিনো ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে(Man Elephant conflict at Sonari) ৷