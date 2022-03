তামুলপুৰ, 30 মাৰ্চ : বৰঙাজুলি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ(Tea workers protest in Borengajuli Tea estate) ৷ মঙলবাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধকে ধৰি আন আন কেইবাটাও দাবীৰে সাব্যস্ত কৰা হয় এই প্ৰতিবাদ ৷

সৰ্বভাৰতীয় ট্ৰেড ইউনিয়নৰ ধৰ্মঘট(Two days strike of CITU)ক সমৰ্থন জনাই এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷ ওদালগুৰিৰ ডিমাকুছিৰ বৰঙাজুলি চাহ বাগিচাত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ উদ্যোগত এঘণ্টীয়া ধৰ্ণাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে জিলাখনৰ শ্ৰমিকসকলে ৷

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাগিচাখনৰ পৰিচালকৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে এক স্মাৰকপত্ৰ(Memorandum sent to CM by protesters) ৷ সংগঠনটোৱে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 205 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 351 টকা কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায় ৷

বৰঙাজুলি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ

ধৰ্ণাৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অসম চৰকাৰ হুচিয়াৰ, শ্ৰমিক শক্তি জিন্দাবাদ, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক, বিজেপি গ’ বেক আদি শ্ল’গানেৰে উত্তাল কৰি তোলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, চাহ শ্ৰমিকসকলক প্ৰতিখন চৰকাৰে ভোট বেংক হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷ এই লোকসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰো অভিযোগ তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

