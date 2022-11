বাক্সা,১ নৱেম্বৰ: ১৪, ১৫ আৰু ১৬ নবেম্বৰত বাক্সা জিলাৰ বৰমাস্থিত কোকলাবাৰী ৰংজালী পথাৰত পালন কৰা হ'ব বড়ো সাহিত্যৰ জন্মদিন(71st Foundation Day of Bodo Literature) । বিস্তৃত কাৰ্য্যসূচীৰে বড়ো সাহিত্যৰ ৭১ সংখ্যক জন্মদিন 'জিদো নৱেম্বৰ' পালনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে(Preparations to celebrate Jido November in Baksa) ৷ ৫৩ সংখ্যক বৰমা আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু ৩৭ তম বৰমা আঞ্চলিক বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন একেলগে উদযাপন কৰিবলৈ স্থিৰ কৰা হৈছে ৷

বাক্সা জিলাত জিদো নৱেম্বৰ পালন কৰাৰ প্ৰস্তুতি

ইতিমধ্যে উমেশ চন্দ্ৰ বড়োক সভাপতি আৰু মিন্তু ৰামচিয়াৰীক সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন শক্তিশালী অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰা হৈছে ৷ মঙলবাৰে কোকলাবাৰী ৰংজালী পথাৰত লাইখুঁটা স্থাপন কৰে বিটিআৰৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়োৱে । লাইখুঁটা স্থাপন কৰি দিয়া ভাষণত কাতিৰাম বড়োৱে কয় যে সাহিত্যই এটা জাতিক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিয়াত অপৰিহাৰ্য ভুমিকা আছে ৷

ইতিমধ্যে বড়ো ভাষা ষষ্ঠ অনুচ্ছেদত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, যাৰ ফলত বড়ো সাহিত্যিক সকলকো সাহিত্য একাডেমীৰ নিচিনা বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ বড়ো ভাষাক মাধ্যম হিচাপে লৈ বহুতে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰি এপিএছচি, নিট আদিত সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে ৷ তেঁও লগতে কয় যে বিটিআৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে কেইবাজনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উচ্চশিক্ষিত কৰাৰ কাৰণে দিল্লীত বিনামূলীয়াকৈ কোচিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷

মঙলবাৰে লাইখুঁটা স্থাপন অনুস্থানত উপস্থিত থাকে বৰমা আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি বুদো ৰাম বড়ো আৰু সম্পাদক খ্ৰৌমচাৰ বসুমতাৰী, বৰমা আঞ্চলিক এবছুৰ সভাপতি জিতেন ফুং বসুমতাৰী, সম্পাদক শ্য়ামল বসুমতাৰীৰ লগতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ৷

