বাক্সা, ১৪ অক্টোবৰ: মুছলপুৰত ফুটবল খেলৰ পোষ্টাৰ ফালি লণ্ডভণ্ড কৰে দুৰ্বৃত্তই (Miscreants tear down posters of a football match )৷ বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ বাথৌপুৰীৰ ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সত চলি থকা প্ৰথম আন্তঃ ষষ্ঠ অনুসূচী পৰিষদীয় প্ৰিমিয়াৰ লীগ ফুটবল খেলৰ বাবে আঁৰি থোৱা পোষ্টাৰসমূহ বুহস্পতিবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই ফালি চিৰি লণ্ডভণ্ড কৰে (Miscreants tear down posters of a football match In Baksa) ৷

ফুটবল খেলৰ পোষ্টাৰ ফালি চিৰি লণ্ডভণ্ড কৰে দুৰ্বৃত্তই

যোৱা ১০ অক্টোবৰৰ পৰা মুছলপুৰৰ বাথৌপুৰীত বিটিচি পৰিষদীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰথম আন্তঃ ষষ্ঠ অনুসূচী পৰিষদীয় প্ৰিমিয়াৰ লীগ ফুটবল খেল ৷ এই খেলৰ বাবে বাবে বিটিচি প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মুছলপুৰৰ পৰা বাথৌপুৰী খেলপথাৰলৈকে পথৰ দুয়োকাষে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম‌‌‌, উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গোবিন্দ বসুমতাৰী, কাৰ্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাস, ৰাকেশ ব্ৰহ্ম, দাওবৈচা বড়োৰ উপৰি কেবাগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে ইউপিপিএলৰ কেবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ ফটো সম্বলিত বেনাৰ আঁৰি দিয়া হৈছিল ৷

ইয়াৰ পিছতে নিশা দুৰ্বৃত্তই ইউপিপিএলৰ কেবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ ফটো সম্বলিত পোষ্টাৰসমূহ ফালি চিৰি লণ্ডভণ্ড কৰে ৷ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে শুকুৰবাৰে আয়োজিত এক সংবাদমেলত কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই কয় যে বিটিচিত অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচৰা লোকেই এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে ৷

অচিৰেই এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰা লোকক চিনাক্ত কৰি এইসকল লোকক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আটক কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ব্ৰহ্মই ৷ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইউপিপিএলৰ দলৰ লোকসকলে ৷ লগতে ব্ৰহ্মই কয় যে বিটিচিত এতিয়াও অশান্তি বিচৰা লোক আছে । পূৰ্বে এই সকল লোকে মাৰপিট কৰিয়ে শাসনত আছিল ৷ এতিয়া মানুহক মাৰিব নোপোৱাৰ বাবেই ইউপিপিএলৰ নেতাৰ ফটো সম্বলিত পোষ্টাৰ সমুহত আক্ৰমণ কৰিছে ৷

ইউপিপিএলৰ বিৰোধী দলে এই কাম কৰা বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰে কাৰ্যবাহী সদস্য গৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: Public hearing at Majuli: মাজুলীৰ ফেৰীৰ ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ শনিবাৰে ৰাজহুৱা শুনানি