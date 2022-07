বাক্সা, 28 জুলাই: বুধবাৰে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগত জড়িত ১৪ টা সংগঠনৰ সন্মিলিত ‘‘গ্ৰেটাৰ মানাহ কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ডেভলপমেন্ট ছ'চাইটি’’ নামৰ এটা সংগঠনে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (Protest against increase in tourism fees in Manas National Park) ৷ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ মাছুল বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰ লগতে বহুকেইটা দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে (Protest at Manas National Park) ৷

সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো, বিটিআৰৰ বনবিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী, মানাহৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক বৈভৱ চি মাথুৰ আৰু চিএইচডি অনুৰাগ সিঙৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ লগতে হাতে হাতে বেনাৰ, পোষ্টাৰ আদি লৈ ‘বন বিভাগ হায় হায়’, ‘প্ৰমোদ বড়ো মুৰ্দাবাদ’, ‘ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক হুচিয়াৰ’ আদি বিভিন্ন শ্ল‘গান দি প্ৰতিবাদস্থলী উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ মাছুল বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিবাদ

আনহাতে এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী কেইবাটাও আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে সংগঠনটোৱে । লগতে চৰকাৰ তথা বন বিভাগে শীঘ্ৰেই এই সমস্যাৰ সমাধান নকৰিলে অনাগত দিনত জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে সংগঠনটোৱে ৷

