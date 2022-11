তামুলপুৰ, ১৩ নৱেম্বৰ: ৰাজ্যত এতিয়া ইউৰিয়া সাৰৰ ব্যাপক নাটনি (Shortage of fertilizers in Assam)। তাৰ মাজতে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আহিছে ইউৰিয়া সাৰৰ ক’লা ব্যৱসায় (Black marketing of Urea in Assam)। এতিয়া ৰাজ্যত বগা ইউৰিয়া সাৰৰ ক’লা বজাৰ চলিছে ।

ইয়াৰ মাজতেই শনিবাৰে নিশা তামুলপুৰৰ গান্ধীবাৰীত আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ইউৰিয়া সাৰ জব্দ কৰে (Urea loaded Truck seized at Tamulpur) । AS 01 EC 4993 নম্বৰৰ এখন মালবাহী ট্ৰাক আৰু AS 25 DC 4529 নম্বৰৰ এখন ডি আই বাহনত ভৰ্তি কৰি আনিছিল এই সাৰখিনি । পিছত গান্ধীবাৰীৰ আক্ৰাছু,আছু,অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৎপৰতাত দুয়োখন ট্ৰাক গান্ধীবাৰী আৰক্ষী চকীলৈ অনা হয় । দুয়োখন বাহনৰ পৰা ৩৭৫ বেগৰো অধিক ইউৰিয়া সাৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে (Urea seized at Tamulpur)। উল্লেখ্য় যে, ওদালগুৰি জিলাৰ নলাপাৰাৰ পৰা আহিছিল দুয়োখন ট্ৰাক ।

আক্ৰাছু,আছু,অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ৰঙিয়াৰ কাছিম আলী নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বত গোপনে সাৰ সৰবৰাহ কৰা হৈছে (Urea Seized in Tamulpur) । ছাত্ৰ সংগঠন কেইটাৰ নেতাসকলে কয় যে, শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতেও কাছিম আলীৰ ঘনিষ্ঠতা আছে । আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত সোধা-পোচা অব্যাহত ৰাখিছে ।

তামুলপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ ইউৰিয়া সাৰ জব্দ

আৰক্ষীয়ে উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত পাঁচজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ধৃত লোককেইজন হৈছে চালক আৰু হেণ্ডিমেন ক্ৰমে ৰাজা আলী(৩৫), মনজুৰ আলী(১৮), কমল আলী(৩০), তপচেৰ আলী(৩০) আৰু জামিল আলী(১৭)।

ইপিনে,নিশা দুয়োখন ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ পিছতে কাছিম আলীৰ এটা দলে ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাসকলৰ সৈতে বাক্-যুদ্ধত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। কোনে, ক’লৈ, কিয় এইদৰে সাৰসমূহ লৈ গৈ আছিল সেয়া তদন্তৰ পিছত ওলাই পৰিব যদিও বৃহৎ পৰিমাণৰ এই সাৰ জব্দক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে তামুলপুৰত ।

