তামুলপুৰ,১৩ নৱেম্বৰ: কামৰ সন্ধানত বহি:ৰাজ্যলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে গোৰেশ্বৰৰ মহৰিপাৰাৰ গণেশ বসুমতাৰী নামৰ লোকজন (Missing in Bengaluru) । তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মহৰিপাৰাৰ বাসিন্দা গণেশ বসুমতাৰীয়ে বাংগালুৰুলৈ (One person from Goreshwarr missing at Bengaluru) যোৱাৰ পিছৰে পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি পৰিয়ালৰলোকে সদৰী কৰিছে ।

কামৰ সন্ধানত বাংগালুৰুলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ গোৰেশ্বৰৰ শ্ৰমিক

উল্লেখ্য় যে মহৰিপাৰাৰ গণেশ বসুমতাৰীয়ে পুত্ৰৰ সৈতে কৰ্ণাটকৰ বাংগালুৰু চহৰৰ ইয়ালংকালৈ কামৰ বাবে গৈছিল । পুত্ৰৰ সৈতে গণেশে ৰে'লৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । কিন্তু বাংগালুৰু চহৰত ষ্টেচনত প্ৰবেশ কৰাৰ পিছতেই তেওঁ সন্ধানহীন হয় (Missing at Bengaluru rail station)। বিগত ৪ দিন ধৰি গণেশ সন্ধানহীন হৈ আছে ৷

গণেশ বসুমতাৰীৰ পুত্ৰই বিভিন্ন স্থানত বিচাৰ খোচাৰ কৰিও কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পিতৃৰ । অৱশেষত পুত্ৰই বাংগালুৰু আৰক্ষীৰ কাষ চাপে যদিও কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই গণেশৰ । ইপিনে,গণেশ বসুমতাৰীৰ পত্নীয়ে দেওবাৰে গোৰেশ্বৰ আৰক্ষী থানাত স্বামী নিৰুদ্দেশ হোৱা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰে (Case registered Goreshwar Police Station)। গণেশৰ নিৰুদ্দেশে এতিয়া চিন্তিত কৰিছে কন্য়া সন্তানৰ লগতে পৰিয়ালটোক ।

কোনো মানব অংগ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে (Human organ traffickers at Bengaluru)। সেয়েহে অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক এইক্ষেত্ৰত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ লোকজনৰ কন্য়াই আহ্বান জনাইছে ৷ ৫৫ বছৰীয়া মিঠা বৰণৰ প্ৰায় ৫ ফুট উচ্চতাৰ বড়ো ভাষী গণেশ বসুমতাৰীৰ কোনো লোকে সন্ধান পালে গোৰেশ্বৰ আৰক্ষী অথবা ৮১০৭৮৮২০৪৩ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰলোকে অনুৰোধ জনাইছে ৷

