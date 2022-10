গোৰেশ্বৰ,21 অক্টোবৰ: সমাগত শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱৰ(Assam Raas Mahotsav)৷ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো চহৰখনত ৰাস মহোৎসৱক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক উছাহ-উদ্দীপনা ৷ ইতিমধ্যে গোৰেশ্বৰত ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস মহোৎসৱ উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰ যোজা আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন উদ্যোক্তা সমিতিবোৰে ৷ ৰাস উদযাপনক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গোৰেশ্বৰত ৷

Assam Raas Mahotsav: উখল মাখল পৰিৱেশ গোৰেশ্বৰত

গোৰেশ্বৰত ৬০ তম গোৰেশ্বৰ আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে (Goreswar 60th Rash mahotsav)৷ গোৰেশ্বৰত বাৰ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে বিশাল আয়োজন । গোৰেশ্বৰত ৬০ তম গোৰেশ্বৰ আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি কালি স্থাপন কৰা হয় লাইখুঁটা (60th Goreswar rash mahotsab)।

লাইখুঁটা স্থাপন কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই(State BJP Presdent bhabesh kalita), বিজেপিৰ সভাপতি গৰাকীক সংগ দিয়ে ৰাস উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ধনঞ্জয় বসুমতাৰী, সম্পাদক মন্টুৰাম ডেকা, ৰবি ডেকাৰ লগতে সমিতিৰ সদস্যসকলে । ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৮ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ৰাস মহোৎসৱত (Raas Mahotsav to be held on 7 November) আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব বিধান সভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, ৰাজ্য সভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰনেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী, গোৰেশ্বৰ পাৰিষদৰ এম চি এল অ পবিত্ৰ কুমাৰ বড়ো, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ।

ৰাস মহোৎসৱৰ সংগতি ৰাখি উদযাপন সমিতিয়ে বাৰেৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰো ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচীৰ লগতে পুতলা নাচ(Traditional puppet dance),খুলীয়া ভাওনা,থিয় নাম প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি বিষয়ববীয়া সকলে জানিবলৈ দিছে ৷ লগতে, এইবেলি ৰাস মহোৎসৱত বিভিন্ন ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচীৰ লগতে অন্তিম নিশাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত সংগীতপৰিৱেশন কৰিব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দিক্ষু শৰ্মাই(60th Goreswar rash mahotsav)।

