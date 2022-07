বাক্সা, ৩০ জুলাই: ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ(75th years of Independence of India) হোৱা উপলক্ষে 'আজাদী কা অমৃত উৎসৱ'(Azadi Ka Amrit Mahotsav)ৰ লগত সংগতি ৰাখি দেশত চলি থকা 'ঘৰে-ঘৰে ত্ৰিৰংগা’ অভিযানে(Har Ghar Tiranga Abhiyan) অসমতো এক গতি লাভ কৰিছে(Har Ghar Tiranga Programme in Baksa) । স্বাধীনতা দিৱসৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে অহা ১৩ ৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা" কাৰ্যসূচী বাক্সা জিলাত সফল ভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

বাক্সা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি

উক্ত কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে শনিবাৰে জিলা প্ৰশাসনে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ সহযোগত জিলাখনৰ সদৰ মুছলপুৰৰ বৰমা, মেৰকুছিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে জিলা গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ প্ৰকল্প বিষয়া চন্দন তালুকদাৰে ৷ কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰি জিলা গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ প্ৰকল্প বিষয়া গৰাকীয়ে জিলাখনৰ মুঠ ৮১৪৮ টা আত্ম সহায়ক গোটৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৯০ হাজাৰ পতাকা বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি তোলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি এতিয়ালৈ প্ৰায় ৬০ হাজাৰ পতাকা সাজু কৰি তুলিছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷

তেওঁ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰায় ১০ টা পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আটাইবোৰ খণ্ড উন্নয়ণ বিষয়া কাৰ্যালয় বিক্ৰী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ৷ আনহাতে আত্ম সহায়ক গোটৰ জৰিয়তে গাৱৰ ৰাইজক অধিক সজাগ সচেতন কৰিবলৈ অহা ১৩ৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ বাটৰ নাট, সজাগতা সমদল, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা, দেশ প্ৰেমমূলক গীত-নৃত্য, প্ৰভাত ফেৰী আদি ভিন্ন কাৰ্যসূচী জিলা প্ৰশাসনে হাতত লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷

