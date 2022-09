বাক্সা, ১৬ ছেপ্টেম্বৰ : আদিবাসীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ সংগ্ৰাম চলাই অহা পাঁচটাকৈ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । দীৰ্ঘদিন ধৰি সংগ্ৰাম চলাই অহা আদিবাসী সংগঠনকেইটাৰ লগত শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈছে আদিবাসী সমাজ ।

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সাৰ ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচাত আদিবাসী সমাজে ঝুমুৰ নৃত্য পৰিবেশন কৰাৰ লগতে আতচবাজি ফুটাই বিজয়োৎসৱ পালন কৰে (festive mood in Baksa for Adibasi peace pact) । ঐতিহাসিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতে আদিবাসী সমাজে বীৰছা মুণ্ডাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্জ্বালন কৰি আদিবাসীসকলৰ হকে আত্মবলিদান দিয়া শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰে ।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত স্বাক্ষৰিত হয় ৰাজ্যৰ পাঁচটাকৈ আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে শান্তি চুক্তি (Peace accord with Adivasi militants) ৷ আদিবাসীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱা পাঁচটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে স্বাক্ষৰ কৰে এই শান্তি চুক্তিত । ২০১২ চনত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি শান্তি আলোচনালৈ উভতি আহিছিল সংগঠনকেইটাই ।

২০১৩ চনত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰথমখন শান্তি আলোচনাত মিলিত হৈছিল পাঁচটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে । ইয়াৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ (Home minister Amit Shah) উপস্থিতিত ‌ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে পাঁচটাকৈ আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠনে (Adivasi Extremist peace accord) ।

নতুন দিল্লীত বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰণালয়ৰ নৰ্থ ব্লকস্থিত কাৰ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Union home minister Amit Shah) আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে পাঁচটা আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰু আন তিনিটা উগ্ৰপন্থী গোটৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় (Peace pact with eight tribal militant outfits of Assam)।

এই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, ৰাজ্যৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, সাংসদদ্বয় কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু পল্লৱ লোচন দাস, মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহা, গৃহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নিৰজ বাৰ্মা, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত (DGP Bhaskarjyoti Mahanta) আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হীৰেন নাথ উপস্থিত থাকে ।

চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা আদিবাসী বিদ্রোহী সংগঠন কেইটা হ’ল বীৰছা কমাণ্ডো ফ’ৰ্চ (বি চি এফ),আদিবাসী পিপ’লছ্ আর্মী (এ পি এ), অল আদিবাসী নেশ্বনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মী (এ এ এন এল এ), আদিবাসী কোব্ৰা মিলিটাৰী অৱ আছাম (এ চি এম এ) আৰু চাওতাল টাইগাৰ ফ'ৰ্ট (এছ টি এফ) ।