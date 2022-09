চিৰাং ,23 ছেপ্টেম্বৰ: আঢ়ৈ বছৰৰ অন্তত পুনৰ চলাচল আৰম্ভ হ'ল ভূটানৰ গেলেফু গেটেৰে(From today Chirang Bhutan gate will open) । ক’ভিডজনিত পৰিস্থিতিৰ পৰিপেক্ষিতত চিৰাং জিলাৰ দাদগিৰী হাতিসাৰস্থিত ভূটানৰ গেলেফু গেটটো বন্ধ কৰি ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ভূটান চৰকাৰে (Bhutan gate closed due to covid) ৷ অৱশেষত আঢ়ৈ বছৰৰ অন্তত দুয়োখন দেশৰ চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ পৰ্যায়ত হোৱা আলোচনাৰ অন্তত ভূটান চৰকাৰে পুনৰ মুকলি কৰিলে গেলেফু গেট(Chirang Bhutan gate will open 23rd September) ৷

পুনৰ খোল খালে ভূটানৰ গেলেফু গেট: উৎফুল্লিত সীমান্তবাসী

উল্লেখ্য যে, বিটিচিৰ সৈতে ভূটানৰ চাৰিখন গে'ট আছে(Bhutan gate Chirang) । সেইকেইখন হৈছে ক্ৰমে চিৰাঙৰ পৰা ভূটানৰ গেলেফুলৈ যোৱা দাদগিৰি হাতিসাৰ গেট, বাক্সা জিলাৰ পানবাং আৰু নাংলাম, তামোলপুৰ জিলাৰ ছানদ্ৰুপজংখা গেট । উক্ত চাৰিওখন গেটে পৰ্যটকসকলৰ বাবে আজিৰে পৰা খোল খালে ।

গেট মুকলিৰ পিচতে ভূটানৰ সীমান্তত দুয়ো দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় । তাৰ পিচতে দলে দলে ভাৰতীয় লোকৰ আগমন ঘটে চুবুৰীয়া দেশখনলৈ । দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত গেট খোলাক লৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে দুয়ো দেশৰ সীমান্তবাসী ।

আঢ়ৈ বছৰৰ অন্তত সীমান্তবাসীয়ে ইজনে আনজনক লগ পাই হৈ পৰিছে আনন্দত আত্মহাৰা । অৱশ্যে এতিয়াৰে পৰা নতুন নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে ভাৰতীয়সকলে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব চুবুৰীয়া দেশখনত । প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই ভূটানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ভোটাৰ আইডি নতুবা পাছপোৰ্ট সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত জমা দিব লাগিব ।

প্ৰতিদিনে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা বিয়লি পাঁচ বজালৈ বাহাল থাকিব যাতায়াতৰ সুবিধা । নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি ভূটানত নিশা কটাবলৈ আদায় দিব লাগিব ১২০০/ টকা ।

ক’ভিডজনিত পৰিস্থিতিৰ পৰিপেক্ষিতত যোৱা সময়চোৱাত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূটান গেটটো বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত শ্ৰমজীৱী শ্ৰেণীটোৰ জীৱন-যাত্ৰাত ইয়ে পেলাইছিল নেতিবাচক প্ৰভাৱ ৷ এতিয়া পুনৰ গেট খোলাৰ খবৰ লাভ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিছে দুয়ো দেশৰ সীমান্তবাসী ।

লগতে পঢ়ক: বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত এ পি ডি চি এলৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰে বৈঠক আছু নেতৃত্বৰ