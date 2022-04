তামুলপুৰ,১৭ এপ্ৰিল : ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে ৰঙালী বিহুক লৈ আনন্দ উল্লাস (Rongali Bihu celebration in Assam)। তাৰমাজতে অসমৰ শৰণীয়া কছাৰীসকলেও পৰম্পৰা অনুসৰি শনিবাৰে পালন কৰিলে বাঁহ গোসাঁই উৎসৱ । বৃহত্তৰ মংগোলীয় জাতিৰ এটি সংস্কৃতিৱান জনগোষ্ঠী শৰণীয়াসকলৰ জাতীয় উৎসৱ হ’ল এই বাঁহ গোসাঁই উৎসৱ (Bah Gosai is a tradional festival of Saraniyas)।

শৰণীয়া কছাৰীসকলে সমাজ গঠন বসবাস কৰিবলৈ লোৱাৰে পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে এই উৎসৱ পালন কৰি আহিছে । ব'হাগৰ দ্বিতীয়টো দিনত গোৰেশ্বৰত বাস কৰা শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও বাঁহ গোসাঁই উৎসৱ পালন কৰিলে (Bah Gosai festival celebration at Goreswar)। বাঁহ গোসাঁই ঘৰে ঘৰে ফুৰাবলৈ লৈ গৈ ধূপ, ধূনা, চাকি, বন্তিৰে পূজা অৰ্চনা কৰা দেখা যায় ।

গোৰেশ্বৰত শৰণীয়া কছাৰীসকলৰ বাঁহ গোসাঁই উৎসৱ পালন

বিশেষকৈ শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ বাঁহ গোঁসাই উৎসৱৰ সময়ত ১ ব'হাগৰ পৰা ৬ ব'হাগলৈ ঘৰে ঘৰে বাঁহ গোসাঁই লৈ যোৱা হয় । গৃহস্থই পূজা-অৰ্চনা কৰি গোসাঁইৰ সেৱা লয় আৰু চাউল, টকা আদি মাননি আগবঢ়ায় । আশীৰ্বাদ লোৱাৰ সময়ত ৰাইজে তেওঁলোকৰ উপাসনা কৰা দেৱতা বুঢ়া ডাঙৰীয়াক স্মৰণ কৰি ‘হৰি বোল হৰি বোল’ ধ্বনি দি ঢোল-তাল, শংখ-ঘন্টা বজাই এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।

