বৰমাত বড়ো বৌদ্ধিক সমাজৰ সভা

বাক্সা, ৪এপ্ৰিলঃ নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে চৰকাৰে বিদ্যালয় সমূহলৈ প্ৰদান কৰা পাঠ্যপুথি বিতৰণক লৈ তীব্ৰ বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাই (ABSU react on new text book distribution)। নতুন শিক্ষনীতিৰ আধাৰত চৰকাৰে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি ইংৰাজী ভাষাত প্ৰকাশ কৰি বিদ্যালয়সমূহক পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ সময়তে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এবছু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাই (Bodo Sahitya Sabha react on new text book distribution)।

বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ এৱছুৰ কাৰ্যালয়ত সোমবাৰে এবছুৰ উদ্যোগত বড়ো বুদ্ধিজীৱীৰ মাজত পাঠ্যপুথিক লৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুস্থিত হয় । এই বৈঠকত বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশান্ত বড়োই চৰকাৰৰ নতুন শিক্ষানীতিক আদৰণি জনায় । কিন্তু নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত চৰকাৰে চৰকাৰী বিদ্যালয় সমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি ইংৰাজী মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা বিষয়টোক বড়ো সাহিত্য সভাই সহজভাৱে লোৱা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য় কৰে (New Education Policy)।

নতুন শিক্ষানীতিত মাতৃভাষাক অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ পাছতো গণিত,বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী মাধ্যম কৰি দিয়াৰ লগে লগে মাতৃভাষাক ধংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে । সেয়ে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰি জাতীয় সংগঠনৰ লগত পুনৰ আলোচনাত বহি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনায় বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক প্ৰশান্ত বড়োই ।

ইপিনে, এৱছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দ্বীপেন বড়োই চৰকাৰৰ এই নীতিৰ তীব্ৰ বিৰোধীতা কৰে । তেওঁ এই কাৰ্যৰ জড়িয়তে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা বুলি কয় । অসম চৰকাৰৰ সৈতে কেইবালানিও আলোচনা কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে লোৱা একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত মানি নলয় বুলি দোহাৰি প্ৰয়োজনত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব পাৰে বুলি ইংগিত দিয়ে এৱছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োই । ইংৰাজী-বড়ো দুয়োটা ভাষা থাকিব লাগে যদিও এক শতাংশ বড়ো ভাষা ৰাখি ৯৯% ইংৰাজী ভাষা দিয়াৰ ফলত পাঠ্যপুথিৰ বোজা সহিব নোৱাৰি বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি কয় । গতিকে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে আহ্বান জনায় এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োৱে ।

