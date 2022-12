৪ মাহে প্ৰধান শিক্ষকবিহীন ভাৱে চলিছে এখন বিদ্যালয়

তামুলপুৰ, ২৭ ডিচেম্বৰ: অসমৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ উদ্যোগ লৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । এখনৰ পাছত আনখনকৈ স্থাপন কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় । গ্ৰহণ কৰিছে সংস্কাৰমূলক ব্যৱস্থা । কিন্তু শৈক্ষিক উত্তৰণৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ পুতৌলগা ছবিখন উন্মোচিত হৈছে (Poor school infrastructure in Tamulpur) । প্ৰধান শিক্ষক অবিহনেই চলিছে বহুতো প্ৰাথমিক বিদ্য়ালয় ।

এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ ৪ মাহৰ পাছতো প্ৰধান শিক্ষকবিহীন ভাৱে চলিছে গোৰেশ্বৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত এখন বিদ্যালয় (School in Goreshwar running without Headmaster)। গোৰেশ্বৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ ঢোলকুছি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত একেখন বিদ্যালয়ৰে শিক্ষক ৰঞ্জিত নাৰ্জাৰীক প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছতো ৰাজনৈতিক চক্ৰান্তৰ বাবে ৪ মাহে যোগদানৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা বুলি এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (No Headmaster in South Dholkushi Primary School)।

উলেখ্য যে ৪ মাহ পূৰ্বে পূৰ্বৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে অৱসৰ লোৱাত তেওঁৰ ঠাইত আন এজন শিক্ষকে দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল যদিও তেওঁ ঘৰুৱা অসুবিধাৰ বাবে দায়িত্ব নোলোৱাত ৰঞ্জিত নাৰ্জাৰীক দায়িত্ব দিয়া হয় । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো তেওঁ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিব নোৱাৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অভিভাৱক তথা স্থানীয় ৰাইজ (Allegation against BTR CEM) । উল্লেখ্য যে, বিটিআৰৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য় প্ৰমোদ বড়োৰ লগতে গোৰেশ্বৰ পাৰিষদীয় সমষ্টিৰ এমচিএলএ পৱিত্ৰ কুমাৰ বড়োৱে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি ৰঞ্জিত নাৰ্জাৰীক প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা বুলি অভিভাৱক তথা ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে (BTR Chief Executive Member Pramod Boro)। কি কাৰণে শিক্ষকগৰাকীক প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব পালনৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে সেইয়া বৰ্তমানে ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে ।

আনফালে, এই শিক্ষা খণ্ডৰ বহুসংখ্যক বিদ্যালয়তে নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা, খেল-ধেমালিৰ সামগ্ৰী (No basic amenities in school in Assam)। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তানৰ অধ্যয়নৰ বাবে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে একমাত্ৰ ভৰষাৰ থল এই বিদ্যালয়সমূহত কোনো ব্য়ৱস্থা নথকাত ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে (Public demand for facilities in school) ।

