তামুলপুৰ,২৪ জুলাই: স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী l দেশৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস তথা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ(Azadi Ka Amrit Mahotsav) পালনৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Chief Minister Dr Himanta Biswa Sharma) ৰাইজক ঘৰে ঘৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য় ৰাখি ইতিমধ্য়ে ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে আত্ম-সহায়ক গোটসমূহ উঠি-পৰি লাগিছে।

গোৰেশ্বৰত ৮ হাজাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰস্তুতৰ বাবে সাজু

ব্যতিক্ৰম নহয় তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰ পৌৰ সভাও(Goreswar municipal Board) । তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰ পৌৰ সভাৰ উদ্যোগত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৮ হাজাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে (8000 national flags ready to prepared at Goreswar in Tamulpur)। গোৰেশ্বৰ পৌৰ সভাই আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস বিভিন্ন কাৰ্য্যসূচীৰে পালন কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ উপৰি পৌৰ সভাৰ অন্তৰ্গত ৮ টাকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ সহযোগত ৮ হাজাৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ।

