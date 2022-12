বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত বড়ো চলচ্চিত্ৰৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক পুৰষ্কাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান

বাক্সা,২৮ ডিচেম্বৰ: বাক্সা জিলাৰ বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় বড়ো চলচ্চিত্ৰৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক পুৰষ্কাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান(4th Annual Award Distribution Programme for Bodo Cinema in Baksa)৷ বুধবাৰে বিয়লি ১ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনা চক্ৰত “চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মান আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব’’ (Filmmaking and its importance) অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি পদ্মভূষণ পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত জাহ্নু বৰুৱাই ভাষণত কয়- 'আমাৰ চাৰিওফালৰ প্ৰচলিত ঘটনাসমুহক লৈ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ৷

নিজৰ ঠাইক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাব পাৰে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সকলে ৷ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সকল কেতিয়াও ভাগৰি যাব নালাগে ৷" বড়ো চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সকলে যদি তেওঁৰ পৰা সহায় বিচাৰে তেন্তে জাহ্নু বৰুৱাই সহায় কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে । আলোচনা চক্ৰখন সঞ্চালনা কৰে এবছুৰ প্ৰাক্তন উপ-সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰোমিঅ’ পি নাৰ্জাৰীয়ে(MLA Romeo P Narzary) ৷

ইয়াৰ পিছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় সৰু পৰ্দাত উজলি উঠা লিটিল মাষ্টৰ নৱজিৎ নাৰ্জাৰীক মানপত্ৰৰ লগতে আৰণাই আৰু চেৰ্জাৰে সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰে উদ্যোক্তাসকলে ৷ ইফালে পুৱাৰভাগত বড়ো চিনে আৰ্টিষ্ট এছোচিয়েচনৰ (বিচা) সভাপতি নেৰছোন বড়োৱে পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত কয় যে বড়ো চলচ্চিত্ৰ এতিয়াও চালুকীয়া অৱস্থাতে আছে ৷

বড়ো চলচ্চিত্ৰ চোৱাৰ বাবে এতিয়াও সু-ব্যৱস্থা হোৱা নাই ৷ বড়ো সকলৰ কাৰণে এতিয়াও প্ৰচাৰৰ কোনো সুবিধা নাই ৷ তেওঁ লগতে কয় যে বড়ো চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ালে হয়তো তেওঁলোকে কিছু উৎসাহ পাব ৷ এই অনুষ্ঠানত বড়ো চলচ্চিত্ৰ আলোচনী “বড়ো চাউঠুন মুলুগ“ উন্মোচন কৰে ইউপিপিএল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে ৷

ইয়াৰ পিছতেই ২০২২ বৰ্ষৰ উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় (Award for Best Film of the Year 2022) ৷ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুপেন বড়ো, বিটিআৰৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো, মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ই এম ৰাকেশ ব্ৰহ্ম, বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেণ বড়ো, কোকিলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এমচিএলএ মন্তু বড়োৰ লগতে ভালেমান বড়ো চলচ্চিত্ৰৰ কলা কুশলী ৷

আনহাতে তেনেই চালুকীয়া অৱস্থাত থকা বড়ো চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো কিদৰে আগবঢ়াই নিব পাৰি সেই বিষয়েও বিষদভাৱে আলোচনা কৰা হয় এই বড়ো চলচ্চিত্ৰৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত । লগতে বড়ো চলচ্চিত্ৰৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমোদ দিয়ে সকলোকে । গীত-নৃত্যৰ মাজৰে ৰঙীণ হৈ পৰে অনুষ্ঠানটি ।

