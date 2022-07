স্পৰ্টছ ডেস্ক, ২ জুলাই : ভগ্নীৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ভেনাছ উইলিয়ামছে উইম্বলডনত জয়ৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছিল । উইলিয়ামছ আৰু তেওঁৰ সংগী জেমি মুৰেয়ে মিক্সড ডাবলছৰ এখন মেচত জয়লাভ কৰে (Venus Williams own at Wimbledon) । যিটো 10 মাহতকৈও অধিক সময়ৰ ব্যৱধানত সাতবাৰকৈ গ্ৰেণ্ড শ্লেম একক চেম্পিয়নৰ খিতাপ বিজয়ীগৰাকীৰ (Venus seven-time Grand Slam singles champion) বাবে যিকোনো টেনিছ শাখাত প্ৰথম আছিল ।

ভেনাছৰ যুটিটোৱে ১ নং কোৰ্টত প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ এখন খেলত আলিকজা ৰোচোলস্কা আৰু মাইকেল ভেনাছক ৬-৩, ৬-৭ (৩), ৬-৩ ছেটত পৰাস্ত কৰে । "(প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি) এইটো নিশ্চিতভাৱে শেষ মুহূৰ্তত অতি ছুপাৰ আছিল ।" ছেৰেনাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ৪২ বছৰীয়া উইলিয়ামছে কয় । উল্লেখ্য, ছেৰেনা উইলিয়ামছে মঙলবাৰে নিশা চেণ্টাৰ ক'ৰ্টত এইবছৰৰ প্ৰথমখন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰি হাৰমনি টেনৰ হাতত পৰাজিত হয় (Serena Williams losing to Harmony Tan) । এজন বিখ্যাত টেনিছ সহোদৰ থকা জেমি মুৰেই কয় যে ভেনাছৰ শিবিৰে তেওঁক খেলিবলৈ বাৰ্তা দিছিল ।

"মই ভাবোঁ আপুনি ভাল খেলিছে ।" মুৰেয়ে তেওঁলোকৰ যুটীয়া সংবাদমেলত ভেনাছৰ বিষয়ে এনেদৰে কয় । "যিহেতু তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি খেলা নাই, প্ৰথম মেচ, ডাঙৰ কোৰ্ট, বহু মানুহ । এইটো সহজ নহয় । ভেনাছ উইলিয়ামছৰ সৈতে খেলাটো এটা ভাল অভিজ্ঞতা আছিল । মই কেতিয়া সেইটো কৰাৰ সুযোগ পাম ?" মুৰায়ে লগতে কয় । আনহাতে, ভেনাছে কয় যে তেওঁৰ খেলাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিল । তেওঁ ঘাঁহবোৰ দেখি উত্তেজিত হৈ পৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "... মই এবছৰ ধৰি খেলা নাই, গতিকে আপুনি নাজানে আপুনি কি পাব ।"

ছেৰেনা উইলিয়ামছ আৰু এণ্ডি মুৰেৰ নতুন যুটিটোৱে ২০১৯ চনত উইম্বলডনত মিক্সড ডাবলছত অৱতীৰ্ণ হৈ তৃতীয় ৰাউণ্ডত উপনীত হৈছিল । ভেনাছ উইলিয়ামছে জয় কৰা পাঁচটা মুখ্য একক খিতাপ আহিছে উইম্বলডনৰ পৰা (Five of Williams' major singles titles from Wimbledon) । তেওঁ ১৪ টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম ডাবলছ খিতাপো জয় কৰিছে (14 Grand Slam doubles titles wiyh Serena) । গোটেইকেইটা জয় কৰিছে ভগ্নী ছেৰেনাৰ সৈতে যুটি বান্ধি । ইয়াৰে ভিতৰত অল ইংলেণ্ড ক্লাবত (All England Club) আছে ছয়টা । ইয়াৰ উপৰি মিক্সড ডাবলছত তেওঁৰ দুটা মুখ্য খিতাপ আছে ।

গ্ৰেণ্ড শ্লেম টুৰ্ণামেণ্টত জেমি মুৰেয়ে দুটা ডাবলছ খিতাপ আৰু পাঁচটা মিক্সড ডাবলছ খিতাপ জয় কৰিছে । ভেনাছে তাইৰ ভৱিষ্যতে কি আছে বুলি সোধাত তেওঁৰ ভগ্নীয়ে খেলৰ পিছত কৰা মন্তব্যৰ কথা দোহাৰে ।

লগতে পঢ়ক :ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ এদিনীয়া শৃংখলাৰ ভাৰতীয় দল ঘোষণা