স্প’ৰ্টছ ডেস্ক, ১৯ জানুৱাৰী : ছানিয়া মিৰ্জাৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এটি দুঃখবৰ ৷ টেনিছ ক’ৰ্টত আৰু দেখা নাযাব ভাৰতীয় ললনা তথা জনপ্ৰিয় টেনিছ তাৰকা ছানিয়া মিৰ্জাক । ২০২২ চনটো হ'ব খেলুৱৈগৰাকীৰ বাবে অন্তিম বৰ্ষ ।

ছানিয়া মিৰ্জাই বুধবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন-২০২২ ত মহিলাৰ দ্বৈত শাখাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত অৱসৰৰ পৰিকল্পনাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে (Sania Mirza to retire after this season) । অৱসৰৰ পূৰ্বে খেলুৱৈগৰাকীয়ে ২০২২ চনটোৰ খেলবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে ।

উল্লেখ্য যে, ছানিয়া মিৰ্জা বুধবাৰে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ খেলখনত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন টেনিছ টুৰ্ণামেণ্টত মহিলাৰ ডাবলছৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ পৰা বাহিৰ হৈছে । ছানিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংগী নাদিয়া কিনোকে শ্ল’ভেনিয়াৰ তামাৰা জিদানেছেক আৰু কাজা জুৱানৰ হাতত ৪-৬, ৬-৭(৫) ছেটত পৰাজিত হয় । খেলখনত কিনোকৰ প্ৰদৰ্শন আশানুৰূপ নাছিল আৰু খেলুৱৈগৰাকীক বহুতো ইচ্ছাকৃত ভুল কৰা দেখা গৈছিল ।

