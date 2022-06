স্প'ৰ্টছ ডেস্ক, ২৯ জুন: ৰেড বুলে অনলাইন গেমিং ষ্ট্ৰীমৰ সময়ত বৰ্ণবাদী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা বাবে ফৰ্মুলা ৱান পৰীক্ষা আৰু ৰিজাৰ্ভ ড্ৰাইভাৰ জুৰি ভিপছৰ চুক্তি বাতিল কৰিছে ( Red Bull terminated the contract of Formula One test and reserve driver Jri Vips)। ২১ বছৰীয়া এষ্টোনিয়ান ফৰ্মুলা ৱান পৰীক্ষা আৰু ৰিজাৰ্ভ ড্ৰাইভাৰগৰাকীক যোৱা সপ্তাহত ৰেড বুলে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা বৰ্ণবাদী শব্দ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্য়াহত ৰখা বাবে নিলম্বিত কৰা বুলি ৰেড বুলৰ এক সূত্ৰই সদৰি কৰিছে । আনহাতে, ভিপছে তেওঁৰ এনে মন্তব্য়ৰ বাবে ক্ষমা খুজিছে।

ৰেড বুলে টুইট কৰি কয়, 'জুৰি ভিপছৰ সৈতে জড়িত এটা অনলাইন ঘটনাৰ তদন্তৰ পিছত অৰেকল ৰেড বুল ৰেচিঙে জুৰিৰ চুক্তিক ইয়াৰ পৰীক্ষা আৰু ৰিজাৰ্ভ ড্ৰাইভাৰ হিচাপে বাতিল কৰিছে (Oracle Red Bull Resing)। 'দলটোৱে কোনো ধৰণৰ বৰ্ণবাদক সমৰ্থন নকৰে বুলি ইতিমধ্য়ে স্পষ্ট কৰি দিছে ।

উল্লেখ্য যে ভিপছে যোৱা মাহত স্পেনিছ গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্সৰ বাবে প্ৰথম অনুশীলনত ৰেড বুলৰ এফ ১ চালক চাৰ্জিও প্ৰেজৰ বাবে অংশ গ্ৰহণ কৰি অন্তিম স্থান লাভ কৰিছিল ( Red Bull's F1 driver Sergio Prez)। ইপিনে,এফ ২ চেম্পিয়নশ্বিপত হাইটেক গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স দলৰ বাবে ভিপছৰ এই ছিজনত তিনিটা পোডিয়াম সমাপ্ত হৈছে ।

আনহাতে, এই গোচৰটোৰ সৈতে ২০২১ চনৰ নাস্কাৰ কাপ ছিৰিজ চেম্পিয়ন কাইল লাৰ্চনৰ সাদৃশ্য আছে। ভিডিঅ' গেম খেলি থাকোতে বৰ্ণবিদ্বেষী গালি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ২০২০ চনত নাস্কাৰ কাপ ছিৰিজ চেম্পিয়ন কাইল লাৰ্চন নিলম্বিত কৰা হৈছিল । তেওঁক বৰ্ণবিদ্বেষী গালি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে পৃষ্ঠপোষকসকলেই বাদ দিছিল । অৱশ্য়ে পৰৱৰ্তী সময়ত দললৈ পুনৰ ঘূৰি অহাৰ আগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল।

