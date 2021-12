বৰপেটা, 16 ডিচেম্বৰ : বৰপেটাৰ প্ৰতিভাৱান কাৰাটে খেলুৱৈ নিচাদ আলী নিৰ্বাচিত হৈছে এচিয়ান কাৰাটে ড' চেম্পিয়নশ্বিপলৈ ৷ এচিয়ান কাৰাটে ড' চেম্পিয়নশ্বিপৰ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে বৰপেটাৰ নিচাদ আলীয়ে (Assam player included in india team for Asian Karate championship) ৷

17 ৰ পৰা 22 ডিচেম্বৰলৈকে কাজাখস্তানৰ আলমাইটি চহৰত অনুষ্ঠিত হ’ব এচিয়ান কাৰাটে ড' চেম্পিয়নশ্বিপ ৷ নিচাদ আলীৰ সৈতে ৰাজ্যৰ আন এগৰাকী প্ৰতিভাৱান কাৰাটে খেলুৱৈ হেম্পু বংজাঙো নিৰ্বাচিত হৈছে এই কাৰাটে খেললৈ ৷

কাৰাটে খেলুৱৈ নিচাদ আলী

ৰাজ্যখনৰ দুগৰাকীকৈ কাৰাটে খেলুৱৈ এচিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ খবৰে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত সকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে (two players from assam will participate in Asian Karate do championship) ৷ নিচাদ আলীয়ে ইতিমধ্যে বিশ্ব কাৰাটে ড' প্ৰতিযোগিতাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷

কাৰাটে খেলুৱৈ নিচাদ আলী

আফ্ৰিকাৰ ডাৰবানত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমচত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল খেলুৱৈ গৰাকী ৷ বৰ্তমানে অনুশীলনত ব্যস্ত দুয়ো গৰাকী খেলুৱৈ ৷

