স্পৰ্টছ ডেস্ক, ১০ মাৰ্চ : ২০২৪ চনত পেৰিছত অনুষ্ঠিত হ'ব অলিম্পিক ক্ৰীড়া (Paris Olympic Games 2024) । ইতিমধ্যে তাৰবাবে টিকট বিক্ৰী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । প্ৰথম বিক্ৰী পৰ্যায়ত অহা বছৰৰ পেৰিছ অলিম্পিক গেমছৰ বাবে মুঠ 3.25 নিযুত টিকট বিক্ৰী কৰা হৈছে (Paris Olympic Games ticket first sales phase) । এই কথা পেৰিছ অলিম্পিক আয়োজক সমিতিয়ে জনাইছে । অলিম্পিক গেমছৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত তিনি সপ্তাহত ইমান সংখ্যক টিকট বিক্ৰী হৈছে । উল্লেখ্য, এক পেক হিচাবত বিক্ৰী হোৱা এউ টিকট এটা প্লেটফৰ্মতে বিশ্বজুৰি উপলব্ধ কৰা হৈছে । য'ত 158 খন দেশ আৰু অঞ্চলৰ অনুৰাগীসকলে এই বিক্ৰীৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰা দেখা গৈছে (Tickets sold in first sales phase for Paris 2024) ।

"অলিম্পিকৰ টিকট বিক্ৰীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ সঁহাৰি সঁচাকৈয়ে অভূতপূৰ্ব আছিল । তিনি সপ্তাহতকৈও কম সময়ৰ ভিতৰত 3.2 নিযুততকৈও অধিক টিকট বিক্ৰী হোৱাটোৱে সকলো প্ৰত্যাশা অতিক্ৰম কৰিছে, যাৰবাবে আমি অতি কৃতজ্ঞ ।" পেৰিছ 2024-ৰ সভাপতি টনি এষ্টাংগুৱেটে বৃহস্পতিবাৰে এনেদৰে কয় (Paris 2024 president Tony Estanguet) ।

সংবাদ সংস্থা জিনহুৱাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ফ্ৰান্সৰ জনসাধাৰণে দুই-তৃতীয়াংশ টিকট ক্ৰয় কৰিছে । আনহাতে টিকট ক্ৰয় কৰা মুঠ ক্ৰেতাৰ ভিতৰত ৪৫ শতাংশ হৈছে মহিলা । ইয়াৰ উপৰি অলিম্পিক ইতিহাস সৃষ্টি কৰি এইবাৰ পেৰিছত সমান সংখ্যক ২০২৪ পুৰুষ আৰু মহিলা খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণেৰে প্ৰথম অলিম্পিক গেমছ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আগবাঢ়িছে (Paris 2024 set to be record in participants)।

প্ৰথমদিনাই ক্লাইম্বিং (climbing) আৰু বিএমএক্স ফ্ৰীষ্টাইলৰ (BMX freestyle) টিকট বিক্ৰী হয় । আনহাতে, ফেন্সিং, জুডো, ব্ৰেকিং আৰু ট্ৰেক চাইকেল চলোৱা সকলোবোৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে শেয হৈ যায় । উল্লেখ্য পেৰিছ অলিম্পিক গেমছৰ বাবে সৰ্বমুঠ প্ৰায় 10 নিযুত টিকট বিক্ৰী কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰে 80 শতাংশ অফিচিয়েল টিকেটিং প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ উপলব্ধ কৰা হ'ব ।

ব্যক্তিগত টিকটৰ বাবে সমৰ্পিত বিক্ৰীৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো 15 মাৰ্চৰ পৰা 20 এপ্ৰিললৈ ড্ৰ' পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হ'ব । যিসকলক বাছনি কৰা হৈছে তেওঁলোকে ১১ মে'ৰ পৰা টিকট ক্ৰয় কৰিব পাৰে । 2023 চনৰ শেষত আৰু 2024 চনলৈকে বাকী থকা টিকটবোৰ প্ৰথমতে অহা দৰ্শকক নিৰ্দিষ্ট সময়ত উপলব্ধ কৰোৱা হ'ব । তদুপৰি, ছেইন নদীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বাবে মুঠ ৭০,০০০ টিকট দ্বিতীয় পৰ্যায়ত উপলব্ধ হ'ব ।

