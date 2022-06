স্প'ৰ্টছ ডেস্ক ,২৭ জুন: ৰাষ্ট্ৰীয় কাইটব'ৰ্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ তৃতীয় সংস্কৰণ সোমবাৰে তুতিকোৰিনত আৰম্ভ হৈছে (Third edition of National Kiteboarding Championship start in Tuticorin )। দেশৰ পৰা ৫০গৰাকীতকৈও অধিক খেলুৱৈয়ে এই চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি ইয়টিং এছ'চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ (ৱাইএআই) সভাপতি এডমিৰেল কৰমবীৰ সিঙে সদৰী কৰিছে (Yachting Association of India )। তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনি ভাৰতীয় য়াটিং এছ'চিয়েশ্যন (ৱাইএআই)ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হৈছে । ইপিনে, ৰেগাটাটো চেইলিঙৰ ৰেচিং নিয়মত নিৰ্ধাৰণ কৰা নিয়মৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব বুলি ইয়টিং এছ'চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াই স্পষ্ট কৰি দিছে ।

আনহাতে, ইয়টিং এছ'চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ (ৱাইএআই) সভাপতি এডমিৰেল কৰমবীৰ সিঙে কয়,'তুতিকোৰিন হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ বতাহযুক্ত উপকূলসমূহৰ ভিতৰত এক যিয়ে ইয়াক বতাহ-আধাৰিত পানী ক্ৰীড়া পৰিচালনা কৰাৰ বাবে এক আদৰ্শ ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে । ইয়ে প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে দেশৰ কেইগৰাকীমান শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈক একত্ৰিত কৰিছে ।'

অনুষ্ঠানটো তামিলনাডু চেইলিং এছ'চিয়েচন আৰু চেন্নাই চেইলিং একাডেমীয়ে আয়োজন কৰিছে (Tamil Nadu Sailing Association and Chennai Sailing Academy)। ৰাষ্ট্ৰীয় ফেডাৰেচন আৰু ভাৰতত কাইটবৰ্ডিঙক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা প্ৰিমিয়াৰ কাইটবৰ্ডিং এছ'চিয়েশ্যনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলৰ ভিতৰত অন্য়তম হ'ল তুতিকোৰিন সংগ্ৰাহক কে চেন্থিল ৰাজ । ইপিনে,তামিলনাডুৰ মন্ত্ৰী গীতা জীৱন আৰু অনিতা আৰ ৰাধাকৃষ্ণনে ২৯ জুনত সামৰণি অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰিব বুলি ইয়টিং এছ'চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ এক সূত্ৰই সদৰী কৰিছে (Tamil Nadu Ministers Geetha Jeevan)।

উল্লেখ্য় যে কাইটবৰ্ডিং হৈছে এনে এবিধ খেল য'ত পানী, ভূমি বা বৰফৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰেৰে চালক কঢ়িয়াবলৈ বৃহৎ শক্তিৰ সৈতে বায়ু শক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এইবিধ খেলে পেৰাগ্লাইডিং, চাৰ্ফিং,ৱিণ্ডচাৰ্ফিং, স্কেটবৰ্ডিং, স্নোব'ৰ্ডিং, আৰু ৱেকবৰ্ডিঙৰ দিশবোৰ একত্ৰিত কৰে ।

