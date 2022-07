স্পৰ্টছ ডেস্ক, ৪ জুলাই : সন্মানীয় এইজিছ ফেডাৰেল লাইফ ইঞ্চিউৰেন্স আই এ ইউ 24 ঘণ্টীয়া আল্ট্ৰা মাৰাথন চেম্পিয়নশ্বিপত (Aegis Federal Life Insurance IAU 24 Hour Ultra Marathon Championship) ভাৰতীয় দলে পুৰুষৰ দলগত আৰু ব্যক্তিগত শ্ৰেণীত সোণৰ পদক (India won gold medals) জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে, মহিলাৰ দলগত শ্ৰেণীত ৰূপৰ পদক লাভ কৰে (Silver medal in the women's team category) । শনি আৰু দেওবাৰে বাংগালুৰুৰ শ্ৰী কান্থিৰাভা ষ্টেডিয়ামত (Sri Kantheerava Stadium Bangaluru) অনুষ্ঠিত উক্ত দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয়সকলে এক উজ্জ্বীৱিত প্ৰদৰ্শনেৰে পদক অৰ্জন কৰে ।

অমৰ সিং দেৱন্দাৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলটোৱে (The Indian team led by Amar Singh Devanda) নিৰ্ধাৰিত ২৪ ঘণ্টাত ৭৩৯.৯৫৯ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি প্ৰথম স্থান লাভ কৰে । উক্ত দৌৰ শনিবাৰে পুৱা ৮ বজাত আৰম্ভ হৈ দেওবাৰে পুৱা সমাপ্ত হয় । অমৰ সিঙে ব্যক্তিগত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দূৰত্ব ২৫৪.৪১৮ কিলোমিটাৰ দৌৰ সমাপ্ত কৰি ব্যক্তিগত শ্ৰেণীত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে (Amar Singh ran personal best distance) । এই ফলাফলৰ জৰিয়তে অমৰ সিঙে তেওঁৰ পূৰ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অভিলেখ ৮ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰে । আনহাতে, প্ৰতিযোগিতাখনৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল অমৰ সিং ।

ভাৰতে ব্যক্তিগত শ্ৰেণীত আটাইকেইটা বিজয় সাব্যস্ত কৰে । সৌৰভ কুমাৰ ৰঞ্জনে (242.564 কিঃমিঃ) আৰু গিনো এন্থনিয়ে (238.977 কিঃমিঃ) ক্ৰমান্বয়ে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে । আনহাতে, এই তিনিওজনে একেলগে দলগত শ্ৰেণীত ভাৰতলৈ স্বৰ্ণ পদক আঁজুৰি আনে । ইফালে অষ্ট্ৰেলিয়াই (628.405) আৰু চীনা টাইপেই (563.591) দলগত শ্ৰেণীত ক্ৰমান্বয়ে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰে (Australia and Chinese Taipei finished 2nd and 3rd) ।

উল্লেখ্য, ভাৰতীয় দৌৰবিদসকলে উক্ত প্ৰতিযোগিতাত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । এইজিছ ফেডাৰেল লাইফ ইঞ্চিউৰেন্স লিমিটেডৰ চিএমঅ' কাৰ্তিক ৰমনে (CMO of Aegis Federal Life Insurance Limited Karthik Raman) কয় যে ভাৰতীয় দৌৰবিদসকলৰ এনে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন দেখি তেওঁ আনন্দিত হৈছে । লগতে তেওঁ ২৪ ঘণ্টা ধৰি ট্ৰেকত সাহসিকতা আৰু মনোবলেৰে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰা সকলো বিজয়ীকে অভিনন্দন জনায় ।

প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰা দৌৰবিদসকলৰ বাবে বতৰ আছিল অতি আনন্দদায়ক । কিয়নো সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ছোৱাতে বৰষুণ দি আছিল । তাৰ মাজতে ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱেও ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে । মহিলা দৌৰবিদসকলে মুঠ ৫৭০.৭০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব দৌৰি অষ্ট্ৰেলিয়াক এক শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় । অষ্ট্ৰেলিয়াই এই বিভাগত প্ৰথম স্থান দখল কৰে ।

অষ্ট্ৰেলিয়া দলটোৱে 607.63 কিলোমিটাৰ দৌৰি প্ৰথম স্থান লাভ কৰে । আনহাতে, চীনা টাইপেই 529.082 দূৰত্বৰে তৃতীয় স্থানত থাকে । টাইপেইৰ কুয়ান ঝুলিনে (216.877 কিঃমিঃ) ব্যক্তিগত শ্ৰেণীত প্ৰথম স্থান দখল কৰে । আনহাতে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কে চি কোহেন (214.990 কিঃমিঃ) আৰু এলিচিয়া হেৰনে (311.442 কিঃমিঃ) ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰে ।

উল্লেখ্য, এনে ধৰণৰ চেম্পিয়নশ্বিপ ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় (First time India has organized IAU Championship) । এন ই বি স্পৰ্টছৰ দৌৰৰ সঞ্চালক নাগৰাজ আদিগা (Race Director Nagaraj Adiga of NEB Sports) আৰু আয়োজকসকলে উক্ত চেম্পিয়নশ্বিপৰ সফলতাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । ভাৰতে ইমান ব্যাপক পৰিসৰত আই এ ইউ চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰা এইটোৱে প্ৰথম । লগতে নাগৰাজ আদিগাই উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ সফলতাত অৱদান আগবঢ়োৱা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

দল আৰু বিভাগ অনুযায়ী ফলাফল :

পুৰুষ : 1. ভাৰত (739.959 কিঃমিঃ), 2. অষ্ট্ৰেলিয়া (628.405 কিঃমিঃ), 3. চীনা টাইপেই (563.591 কিঃমিঃ)

মহিলা : 1. অষ্ট্ৰেলিয়া (607.630 কিঃমিঃ), 2. ভাৰত (570.700 কিঃমিঃ), 3. চীনা টাইপেই (529.082 কিঃমিঃ)

ব্যক্তিগত শাখা :

পুৰুষ : 1. অমৰ সিং দেৱন্দা (258.418 কিঃমিঃ), 2. সৌৰভ ৰঞ্জন (241.564 কিঃমিঃ), 3. জিনো এন্থনী (238.977 কিঃমিঃ)

মহিলা : 1. কুয়ান জু লিন (216.877 কিঃমিঃ), 2. কেছি কোহেন (214.990 কিঃমিঃ), 3. এলিচিয়া হেৰন (211.442 কিঃমিঃ)

মুকলি শাখা :

ইলাইট মহিলা : জোহানা জাকাৰজেৱস্কি (পোলেণ্ড, 199.20 কিঃমিঃ)

মুকলি মহিলা : ত্ৰিপতি চৱন (ভাৰত, 134.90 কিঃমিঃ)

ইলাইট পুৰুষ : টমাচ পাৱলোস্কি (পোলেণ্ড, 222.00 কিঃমিঃ)

মুকলি পুৰুষ : চিকন্দৰ লাম্বা (ভাৰত 202.36 কিঃমিঃ), 2. চেণ্ডেল নিপানে (১৯০.৫৩ কিঃমিঃ)

