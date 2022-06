নিউজ ডেস্ক,1 জুন: ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাৰ জিবিকে স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স হকী ষ্টেডিয়ামত জাপানৰ বিৰুদ্ধে ১-০ গ'লত জয় লাভ কৰি এছিয়া কাপ ২০২২ত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে (India beats Japan 1 0 in Asia Cup being held in Jakarta)৷ ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ এই তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দিতামূলক খেলখনত ভাৰতৰ হৈ একমাত্ৰ গ’লটো কৰে ৰাজ কুমাৰ পালে ।

প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰ শেষ হোৱাৰ আগেয়ে ভাৰতে কেইবাটাও পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰে যদিও জাপানৰ ডিফেণ্ডাৰে ইয়াক সুন্দৰভাৱে প্ৰতিহত কৰে ৷ দ্বিতীয় কোৱাৰ্টাৰ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা আক্ৰমণাত্মকভাৱে খেলিবলৈ লয় ভাৰতীয় দলে ৷ জাপানেও কেইবাটাও পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰিছিল যদিও গ’ল কৰাৰ সুযোগ হেৰুৱাব লগা হয় (Asia Cup 2022) ৷

হাফ টাইমৰ সময়লৈ খেলৰ স্ক’ৰ হয় 1-0 ৷ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিৰ পৰা পুনৰ ভাৰতে জাপানৰ গ’ল বক্সত আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰে ৷ কিন্তু জাপানৰ অধিনায়কে বলটো খেল পথাৰৰ মধ্যাংশত ৰাখিবলৈ অপ্ৰাণ প্ৰয়াস কৰে ৷ জাপানে দ্বিতীয়াৰ্ধত লাভ কৰা এটা পেনাল্টি কৰ্ণাৰ সুন্দৰভাৱে প্ৰতিহত কৰে ভাৰতীয় ডিফেণ্ডাৰে ৷ অৱশেষত 1-0 শূন্যত এই মেচখনত ভাৰতে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

