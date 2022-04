স্পৰ্টছ ডেস্ক, 3 এপ্ৰিল : মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলখন দেওবাৰে ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে(Australia faced England in ICC Women Final) ৷ নিউজিলেণ্ডৰ ক্ৰিষ্টচাৰ্চত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলখনৰ আৰম্ভনিতে ইংলেণ্ডে টছত জিকি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ উল্লেখ্য যে, চলিত মহিলা বিশ্বকাপত অষ্ট্ৰেলিয়া হট ফেভাৰিট হ'লেও ইংলেণ্ডে খিতাপ জয়ৰ বাবে নিজৰ সৰ্বস্ব উজাৰি দিব(Rivals Australia England face off in final) ।

অষ্ট্ৰেলিয়াই এইবাৰ সপ্তমবাৰৰ বাবে মহিলা বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ প্ৰতিযোগিতাখনত অৱৰ্তীণ হৈছে ৷ দলটোৱে পোনপটীয়াকৈ আঠখনকৈ মেচত জয়লাভ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ আনহাতে চাৰিবাৰ চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডে তেওঁলোকৰ প্ৰথম তিনিখন মেচত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত তীব্ৰ সংৰ্ঘষৰ মাজেৰে ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়(AUS vs ENG) ৷

ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মূল একাদশ হৈছে ক্ৰমে :

ইংলেণ্ড একাদশ: টেমি বিউমন্ট, ডেনিয়েল ৱাইট, হিথাৰ নাইট(গ), নাটালি চাইভাৰ, এমি জোনছ(ডব্লিউ), চফিয়া ডাঙ্কলি, কেথৰিন ব্ৰাণ্ট, ছফি একলেষ্টোন, কেট ক্ৰছ, চাৰ্লট ডিন, আনিয়া শ্ৰুবচোল

অষ্ট্ৰেলিয়া একাদশ: ৰাচেল হেইনছ, এলিছা হিলি(ডব্লিউ), মেগ লেনিং(গ), এলিজ পেৰী, বেথ মুনি, টাহলিয়া মেকগ্ৰাথ, এশ্লেগ গাৰ্ডেনাৰ, জেছ জোনাছেন, আলানা কিং, মেগান শ্বুট, ডাৰ্চি ব্ৰাউন

