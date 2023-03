স্পৰ্টছ ডেস্ক, ১১ মাৰ্চ : ডেৰেল মিচেলৰ এক সুন্দৰ শতক (Daryl Mitchell century against srilanka) আৰু হেনৰীৰ ৭৫ টা বলত ৭২ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছেৰে নিউজীলেণ্ডে প্ৰথম ক্ৰিকেট টেষ্টৰ তৃতীয়দিনা শনিবাৰে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম ইনিংছত অগ্ৰগতি লাভ কৰে (New Zealand 1st innings lead vs Sri Lanka) ৷ মিচেল আৰু হেনৰীৰ অতুলনীয় বেটিং আৰু নীল ৱাগনাৰৰ সহযোগত নিউজীলেণ্ডে ১৮ ৰাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ আনহাতে, দিনটোৰ শেষত শ্ৰীলংকাই দ্বিতীয় ইনিংছত বেট ধৰি ত ৰাণৰ বিনিময়ত ৮৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । এঞ্জেলো মেথিউছৰ অপৰাজিত ২০ ৰাণৰ সহায়ত শ্ৰীলংকাই সামগ্ৰিকভাৱে ৬৫ ৰাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে (New Zealand vs Sri Lanka Test series 2023) ।

নিউজীলেণ্ডে দিনটো ১৬২-৫-ত আৰম্ভ কৰে । মিচেলে টেল এণ্ডাৰ হিচাপে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনেৰে ৪০ ৰাণত অপৰাজিত আছিল আৰু সেই সময়ত প্ৰথম ইনিংছত ১৯৩ ৰাণত পিছপৰি আছিল । আনহাতে, হেগলি পাৰ্কত এইটো কোনোৱে আশা কৰা নাছিল যে শ্ৰীলংকাৰ ৩৫৫ ৰাণৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰথম ইনিংছটোৰ পিছত নিউজীলেণ্ডে সেয়া অনুসৰণ কৰিব পাৰিব (new zealand 1st innings lead over sri lanka) ।

কিন্তু মিচেলৰ নিশাটোৰ সংগী মাইকেল ব্ৰেছৱেল প্ৰথম ঘণ্টাৰ শেষত আউট হয় । তেতিয়াও নিউজীলেণ্ড 120 ৰাণত পিছপৰি আছিল । তাৰ বিপৰীতে মিচেলে তিনি ঘণ্টা ধৰি খেলি অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে আৰু তাৰ পিছত দৃঢ়তাপূৰ্ণ বেটিঙেৰে ১৮৭ টা বলত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম আৰু কেৰিয়াৰৰ পঞ্চমটো শতক কৰে ।

শতক অৰ্জনৰ পিছত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মিচেলে কয়, নিজৰ দেশৰ বাবে শতক অৰ্জন কৰাটো তাতে আকৌ এনে এক পৰিস্থিতিত সঁচাকৈয়ে অপূৰ্ব । তাৰ বাবে নিজকে দৃঢ় আৰু শীতল মগজুৰে ৰখাটো প্ৰয়োজন আছিল বুলিও মিচেলে কয় ।

ইফালে মিচেলৰ দৃঢ়তাই নিউজীলেণ্ডৰ বাকী খেলুৱৈসকলকক বলৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল হেনৰীয়ে তাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছিল । এক লেহেমীয়া আৰম্ভণিৰ পিছত তেওঁ আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে আৰু পঞ্চমটো অধৰ্শতক অৰ্জন কৰে । তেওঁ ৭৫ টা বলত ৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । হেনৰীয়ে নিজৰ ইনিংছত ১০ টা চাৰি আৰু তিনিটা ছয়েৰে বিস্ফোৰণ ঘটায় । আনহাতে, মিচেল ১০২ ৰাণত আউট হোৱাৰ পিছত ৱাগনাৰে আহি আৰু তিনিটা ছয় কোবায় ।

