স্পৰ্টছ ডেস্ক, ১৯ ছেপ্টেম্বৰ : 'মেন ইন ব্লুজ' হওক বা 'উইমেন ইন ব্লুজ'- মুঠতে ভাৰতীয়া ক্ৰিকেট দলৰ জাৰ্চী দেখিলেই ক্ৰিকেট অনৰাগীৰ গা সাতখন-আঠখন কৰে । তাতে যদিও আকৌ বিশ্বকাপৰ বতৰ, তাৰ উপৰি টি-২০ বিশ্বকাপ । তেনেহ'লেতো কথাই নাই । এইবাৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে আগন্তুক বিশ্বকাপ টি-২০ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এক নতুন ধৰণৰ জাৰ্চীৰে (t20 world cup 2022) ।

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড চমুকৈ বিচিচিআই (BCCI) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট দলৰ অফিচিয়েল কিট পৃষ্ঠপোষক (official kit sponsor of Indian cricket team) এম পি এল স্প'ৰ্টছে (MPL sports) দেওবাৰে ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা টি-২০ দলৰ বাবে নতুন জাৰ্চী মুকলি কৰে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই জাৰ্চী ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰিৱৰ্তে মুম্বাইৰ অনূৰ্ধ্ব-১৯ মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলৰ লগতে ক্ৰিকেটৰ কিছু 'ছুপাৰ ফেন'ৰ দ্বাৰা উন্মোচন কৰোৱা হয় (new jerseys launched for Indian T20 team) ।

খেলৰ চেম্পিয়নৰ বাবে উপযুক্ত দেখাবলৈ উক্ত জাৰ্চী আকাশী নীলা ৰঙত তৈয়াৰ কৰা হৈছে । 'ৱান ব্লু জাৰ্চি' (One Blue Jersey) হিচাপে জনাজাত এই জাৰ্চী অহা 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক টি-20 শৃংখলাৰ সময়ত খেলুৱৈসকলে পৰিধান কৰা দেখা যাব (India T20I series against Australia) । এই নতুন জাৰ্চী এতিয়াৰে পৰা সকলো টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । অৱশ্যে খেলুৱৈসকলে এদিনীয়া মেচত 'বিলিয়ন চিয়ৰ্ছ জাৰ্চী'ৰ সৈতে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰাটো অব্যাহত ৰাখিব ।

ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ কিট পৃষ্ঠপোষকে (kit sponsor of Indian cricket team) এক বিজ্ঞপ্তিত জনাইছে, "জাৰ্চীটো বিভিন্ন লিংগ আৰু বয়সৰ গোটৰ মাজ ব্যাপ্ত অনুৰাগীসকলৰ বাবে আৰু ই আপোনালোক সকলোৰে বাবে ।" উক্ত জাৰ্চী ডাৰ্ক ব্লু আৰু স্কাই ব্লুৰ সংমিশ্ৰণৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু তাত বিচিচিআইৰ অফিচিয়েল ইনছিগনিয়া আছে । এই জাৰ্চী ক্ৰীড়াই দাবী কৰা আনুগত্য আৰু দক্ষতাৰ প্ৰতীক । কিটটো পৃষ্ঠপোষকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু সকলো মুখ্য ই-কমাৰ্চ আৰু ৰিটেইল আউটলেটত ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :World Wrestling Championships: বজৰং পুনিয়াৰ ব্ৰঞ্জ পদক জয়