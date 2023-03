স্পৰ্টছ ডেস্ক, ২২ মাৰ্চ : আৰম্ভ হ'ল এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ কাউণ্ট ডাউন (ICC One Day Cricket World Cup 2023) । অসমবাসীৰ বাবে তাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, এইবাৰৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীতো (ICC world cup match in Guwahati) । ইতিমধ্যে আইচিচিয়ে বিশ্বকাপৰ সম্ভাৱ্য স্থানৰ তালিকাত গুৱাহাটীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ সূচী এতিয়াও প্রকাশ হোৱা নাই । কিন্তু প্রতিযোগিতা আৰম্ভণিৰ সম্ভাৱ্য দিন জনাইছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্রিকেট কাউন্সিলে (ICC announced date of one day world cup 2023) ।

৪৬ দিন ধৰি চলিব এই প্রতিযোগিতা । ১০ টা দলৰ প্রতিযোগিতাত নকআউট পৰ্যায়ত তিনিখন মেচ মিলাই মুঠ ৪৮ খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব । বিশ্বকাপৰ মেচসমূহ বেংগালুৰু, চেন্নাই, দিল্লী, ধৰমশালা, গুৱাহাটী, হায়দৰাবাদ, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, ইন্দোৰ, ৰাজকোট আৰু মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি চৰ্চালৈ আহিছে । অৱশ্যে কোন চহৰত কোন দলে খেলিব, সেইটো এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই । আগন্তুক ৫ অক্টোবৰৰ পৰা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে (World Cup 2023 likely to start on October 5) । ১৯ নৱেম্বৰলৈ চলিব পাৰে এই প্ৰতিযোগিতা । ১৯ নৱেম্বৰত আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোডী ষ্টেডিয়ামত ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দেশৰ মুঠ ১২ খন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে বিশ্বকাপৰ মেচসমূহ । উল্লেখ্য, এইবাৰ ভাৰতে এই মেগা প্ৰতিযোগিতাখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এককভাৱে আয়োজনৰ বাবে দায়িত্ব লাভ কৰিছে ।

উল্লেখ্য, সাধাৰণতে বিশ্বকাপৰ এবছৰ পূৰ্বেই সূচী প্রকাশ কৰে আইচিচিয়ে । কিন্তু এইবাৰ ভাৰতীয় ক্রিকেট বোর্ডৰ কিছু সমস্যাৰ বাবে সূচী প্রকাশ কৰোঁতে পলম হৈছে । একাধিক কাৰণত কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ পৰা প্রতিযোগিতাখন আয়োজনৰ অনুমতি লাভত বিলম্ব ঘটিছে বিচিচিআইৰ । ইয়াৰে প্রধান দুটা কাৰণ হৈছে— প্রতিযোগিতাৰ কৰ ৰেহাই আৰু পাকিস্তানৰ ক্রিকেটাৰসকলৰ ভিছাৰ আবেদন মঞ্জুৰ ।

কেন্দ্রীয় চৰকাৰে প্রথমতে জনাইছিল যে বিশ্বকাপৰ পৰা উপাৰ্জনৰ ওপৰত ১০.৯২ শতাংশ কৰ দিব লাগিব ভাৰতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে । সেই কৰ ৰেহাইৰ বাবে আবেদন জনাইছিল বিচিচিআই কৰ্তৃপক্ষই । আনহাতে, ৰাজনৈতিক জটিলতাৰ প্রভাৱ আছে ভাৰত-পাকিস্তান ক্রিকেট সম্পর্কত । ২০১৩ চনৰ পিছত আইচিচিৰ প্রতিযোগিতাৰ বাহিৰে ভাৰতৰ মাটিত পাকিস্তান দলক খেলাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই । বন্ধ আছে দ্বিপাক্ষিক শৃংখলাও ।

