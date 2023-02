স্পৰ্টছ ডেস্ক, ২৩ ফেব্ৰুৱাৰী : ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে টি-২০ বিশ্বকাপত (Women T20 World Cup 2023) তৃতীয়বাৰৰ বাবে ছেমি ফাইনেলত উপনীত হৈছে (Indian women cricket team in semifinal) । চলিত বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত ভাৰতে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৬.৩০ বজাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নিউলেণ্ডছ খেলপথাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৈতে মুখামুখী হ'ব (Aus vs Ind semifinal of WT20 world cup) । যদি ভাৰতীয় দলটোৱে অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰিব পাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফাইনেলত উপনীত হ'ব ।

যোৱাবাৰ ভাৰতীয় মহিলা দলটো ফাইনেলত উপনীত হৈছিল যদিও বৰ্তমানৰ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতক ৮৫ ৰাণত পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয় কৰিছিল (WT20 world cup defending champion Australia) । আনহাতে, ছেমি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ২০২০ চনৰ পৰাজয়ৰ মধুৰ পোতক তোলাৰো সুযোগ আছে । ইয়াৰ উপৰি হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতীয় দলে শক্তিশালীভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰাৰ পূৰামাত্ৰাই সম্ভাৱনা আছে (Women T20 world cup 2023 South Africa) ।

ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এতিয়ালৈকে পৰিসংখ্যা

ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত বিগত পাঁচখন মেচত কেংগাৰু বাহিনী ভাৰততকৈ সুবিধাজনক স্থিতিত আছে । অষ্ট্ৰেলিয়াই পাঁচখন মেচৰ ভিতৰত চাৰিখনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এখন মেচ ড্ৰ’ হৈছে । আনহাতে, যদি আমি শেহতীয়া পাঁচখন টি-২০ মেচৰ কথা কওঁ, তেন্তে ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে ইয়াত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে । ভাৰতীয় উইমেন ইন ব্লুৱে বিগত পাঁচখন মেচৰ ভিতৰত তিনিখনত জয়লাভ কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে দুখনত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে । আনহাতে, কেংগাৰু দলটোৱে বিগত পাঁচখন টি-20 মেচৰ ভিতৰত চাৰিখনত জয়লাভ কৰিছে । বৰষুণৰ বাবে পাকিস্তানৰ সৈতে দলটোৰ এখন খেল বাতিল হৈছে ।

পিটচ আৰু বতৰৰ বতৰা :

মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৩-ৰ প্ৰথম ছেমি ফাইনেল খেলখন নিউলেণ্ডছৰ এখন নতুন পিটচত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে । বৰ্তমানলৈকে এই খেলপথাৰত 28 খন টি-20 মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথমতে বেটিং কৰা দলটোৱে 16 বাৰ জয়লাভ কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় ইনিংছত বেটিং কৰা দলটোৱে 12 বাৰ বিজয়ী হৈছে । গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ মেচখনত টছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । টছত জয়ী হোৱা দলটোৱে প্ৰথমে বেটিং কৰিব বিচাৰিব । আনহাতে, বতৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি, নিউলেণ্ডছৰ বতৰ পৰিষ্কাৰ আৰু ৰ'দ থাকিব । বৰষুণৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই । মুঠতে দৰ্শকৰ বাবে খন উপভোগ্য মেচ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল ।

