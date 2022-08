স্পৰ্টছ ডেস্ক,২৯ আগষ্ট: এছিয়া কাপ(Asia Cup 2022)ৰ প্ৰথমখন মহাৰণত ৫ টা উইকেটক পাকিস্তানক হৰুৱাই সুন্দৰ আৰম্ভণি ভাৰতৰ(Pakistan lose to India by 5 wickets) । হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন আৰু ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰৰ আকৰ্ষণীয় বলিঙৰ সহায়ত ভাৰতে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হাইভল্টেজ মেচখনত ৫ উইকেটত বিজয় সাব্যস্ত কৰে(India beat Pakistan) । টি-২০ বিশ্বকাপত হৰাৰ প্ৰতিশোধ পূৰ্ণ কৰি ভাৰতে এই বিজয় অৰ্জন কৰে ।

জয়ৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ১৪৮ ৰাণন ভাৰতে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ ৩৫,বিৰাট কোহলীৰ ৩৫ আৰু পাণ্ডিয়াৰ অপৰাজিত ৩৩ ৰানৰ সহায়ত ১৯.৪ অভাৰত ৫ টা উইকেট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মেচখনত প্ৰথম বেটিঙৰ আমন্ত্ৰণ পাই পাকিস্তানে ১৫.৫ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই ১৪৭ ৰান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

মেচখনত ভাৰতে বিজয় লাভ কৰাৰ লগে লগে চৰ্চিত হৈছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ নাম (Pandya powers India to last over win) । কিয়নো পাণ্ডিয়াৰ অলৰাউণ্ডাৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবেই এই বিজয় নিশ্চিত হৈছিল । হাৰ্দিকে সুনিৰ্দেশিত চুটি বলেৰে পাকিস্তানক ১৪৭ ৰানত আউট কৰাত সহায় কৰিছিল । ইফালে তাৰকা অলৰাউণ্ডাৰজনে ১৯ তম অভাৰত হাৰিছ ৰৌফৰ বলত তিনিটা চাৰি মাৰি ভাৰতৰ বাবে খেলখনত ভাৰতৰ বিজয় নিশ্চিত কৰে । দলটোক তিনিটা বলত ৬ ৰাণৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ লগে লগে হাৰ্দিকে বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ মহম্মদ নাৱাজৰ বলত এটা ছয় মাৰি খেল সমাপ্ত কৰে ।

ৰোহিত শৰ্মাই টছত জয়ী হোৱাৰ পিছত হাৰ্দিকৰ নেতৃত্বত বলাৰসকলে ভাৰতৰ হৈ খেলখন সুন্দৰভাৱে স্থাপন কৰে(India beat Pakistan to enter Asia Cup) । ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে কৌশলতাৰে চাৰিটা উইকেটত বাবৰ আজমক ঢোকে ঢোকে পানী খুৱাই । বাবৰে দ্বিতীয় অভাৰত অৰ্শদীপক বলৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল । কিন্তু শেষৰ ফালে ভূৱনেশ্বৰ কুমাৰ আৰু অৰ্শদীপ সিঙৰ আকৰ্ষণীয় বলিঙৰ বাবে পাকিস্তানে বিশাল স্ক'ৰ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে ।

