নেশ্যনেল ডেস্ক, 22 মাৰ্চ: ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচত জয়লাভ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৷ চেন্নাইৰ এম চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতক 21 ৰাণত পৰাস্ত কৰে আলহী দলটোৱে ৷ আদাম জাম্পাৰ বলিঙত বিধ্বস্ত হৈ পৰে ৰোহিত বাহিনী (Australia beats India by 21 runs on third ODI ) ৷ এই জয়েৰে তিনিখনীয়া শৃংখলাত জয়লাভ কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াই ৷ আইচিচিৰ পুৰুষৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ তালিকাত পুনৰ শীৰ্ষস্থানত আৰোহন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ (Australia beats India by 21 runs on third ODI )৷

খেলৰ আৰম্ভণিতে টচত জিকি বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াই ৷ অপেনাৰ হেড আৰু মিটচেল মাৰ্চে সুন্দৰ আৰম্ভণি ঘটাই দলটোৰ হৈ ৷ হেডে 33 আৰু মাৰ্চে 47 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও ৱাৰ্ণাৰ, এলেক্স আদিয়েও দলৰ ৰাণ সংখ্যা বঢ়োৱাত বৰঙণি আগবঢ়ায় ৷ 49 অভাৰত 269 ৰাণত অল আউট হয় অষ্ট্ৰেলিয়া ৷ ভাৰতৰ হৈ কুলদ্বীপ যাদৱ আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 3 টাকৈ আৰু চিৰাজ আৰু অক্সৰ পেটেলে 2 টাকৈ উইকেট দখল কৰে (IND Vs AUS ODI series) ৷

ভাৰতৰ বাবে এই খেলখনত টাৰ্গেট বৰ বিশেষ কঠিন নাছিল ৷ 270 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে বেটিং আৰম্ভ কৰা ভাৰতে সুন্দৰ আৰম্ভণি ঘটাই যদিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিপৰ্জয়ৰ সন্মুখীন হয় ৷ ৰোহিত শৰ্মাই 30, গিলে 37, কোহিলয়ে 54, ৰাহুলে 32, পাণ্ডিয়াই 40 ৰাণৰ ইনিংছ খেলে যদিও সেয়া যথেষ্ট নাছিল ৷ নিয়মিত গতিত উইকেটৰ পতন ঘটাত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৰোহিত বাহিনী ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদাম জাম্পাই 4 টা উইকেট দখল কৰে ৷ 248 ৰাণত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই ভাৰতে (India lost against Australia in ODI) ৷

ইয়াৰ পূৰ্বৰ দুখন খেলৰ প্ৰথমখনত ভাৰতে জয়লাভ কৰিলেও দ্বিতীয়খন খেলত পৰাজয় বৰণ কৰে দলটোৱে ৷ পুনৰ আজি অনুষ্ঠিত হোৱা তৃতীয়খন খেলতো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাজিত হয় ভাৰত (India Australia ODI news) ৷ লগে লগে অষ্ট্ৰেলিয়াই শৃংখলা দখলৰ লগতে ৰেংকিঙৰো শীৰ্ষত আৰোহন কৰে ৷

থোৰতে স্ক’ৰ ব’ৰ্ড

অষ্ট্ৰেলিয়া: 269/10 (49)

হেড- 33

মাৰ্চ- 47

জাম্পা- 4/45

ভাৰত: 248/10 (49.1)

কোহলি- 54

পাণ্ডিয়া- 40

গিল- 37

কুলদ্বীপ-3/56

পাণ্ডিয়া-3/4

