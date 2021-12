স্পৰ্টছ ডেস্ক, 4 ডিচেম্বৰ : বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড টুৰ ফাইনেলছত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাৰতীয় শ্বাৰ্টলাৰ পি ভি সিন্ধু(P V Sindhu entered the summit clash of BWF World Tour Finals)ৱে ৷ বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড টুৰ ছেমি ফাইনেলত সিন্ধুৱে জাপানৰ আকানে য়ামাগুচিক পৰাস্ত(Sindhu beats Yamaguchi in semis) কৰি ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰে ৷

বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড টুৰ ছেমি ফাইনেলত পি ভি সিন্ধু

বিশ্ব চেম্পিয়ন আৰু দুবাৰকৈ অলিম্পিক পদক জয়ী পি ভি সিন্ধুৱে ৰোমাঞ্চকৰ খেলখনত য়ামাগুচিক ২১-১৫ ১৫-২১ ২১-১৯ ছেটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । সিন্ধুৱে ২০১৮ চনত বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড টুৰ খিতাপ দখল কৰি একমাত্ৰ ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল ।

সিন্ধু বনাম য়ামাগুচি

টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ পিছত সিন্ধুৱে ফ্ৰান্স অ’পেন, ইণ্ডোনেছিয়া মাষ্টাৰ্ছ আৰু ইণ্ডোনেছিয়া অ’পেনৰ ছেমি ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছিল । আনহাতে মাৰ্চত অনুষ্ঠিত চুইছ অ’পেনত ৰূপৰ পদক(Sindhu Owns runner up in the Swiss Open) অৰ্জন কৰে ভাৰতীয় শ্বাৰ্টলাৰ পি ভি সিন্ধু ।

