চিটাৰা ডেস্ক, 5 ডিচেম্বৰ : ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ‘পবিত্ৰ ৰিষ্টা’ৰ মুখ্য অভিনেত্ৰী অংকিতা লোখণ্ডে(Ankita Lokhande)ই অতি সময়ৰ ভিতৰতে পাতনি মেলিব যুগ্ম জীৱন(Ankita Lokhande will soon get married)ৰ ৷ বিগত কিছু বছৰ ধৰি বিকী জৈন(Vicky Jain)ৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল অংকিতা(Ankita Lokhande-Vicky Jain wedding) ৷

অংকিতা লোখণ্ডে

চলিত মাহতেই বিকীৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’ব জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ বিবাহৰ পূৰ্বে সম্পন্ন হোৱা পৰ্বৰ কিছু ধুনীয়া ফটোয়ে এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াযোগে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ মাৰাঠী লুকত ইতিমধ্যে প্ৰেমিক বিকি জৈনৰ সৈতে ছ’চিয়েল মিডিয়াযোগে এখন ফটো শ্বেয়াৰ(Ankita Lokhande shares romantic photo with beau Vicky Jain) কৰিছে অংকিতাই ৷

অংকিতা লোখণ্ডে

ইনষ্টাগ্ৰামযোগে শ্বেয়াৰ কৰা ফটোত অংকিতা এখন মেৰুণ ৰঙৰ শাৰী পৰিধান কৰা দেখা গৈছে । ইফালে বিকী জৈনে ক’লা ৰঙৰ পোছাক পৰিধান কৰিছে ৷ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি অংকিতাই কেপচনত লিখিছে ‘Bas Yu Hi’ ৷

ইফালে অংকিতাৰ বান্ধৱী তথা অভিনেত্ৰী শ্ৰদ্ধা আৰ্য়াই এটি ভিডিঅ’যোগে অংকিতা-বিকীৰ নীলা ৰঙৰ বিবাহৰ কাৰ্ডখন খুলি দুয়োৰে বিয়াৰ কথা অৱগত কৰে ৷ ভিডিঅ’ৰ কেপচনত শ্ৰদ্ধাই দুয়োকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : Vicky-Katrina Wedding : বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক