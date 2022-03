চিটাৰা ডেস্ক, 15 মাৰ্চ: বলীউডৰ কিং খান শ্বাহৰুখে মঙলবাৰে টুইটাৰৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিলে তেওঁ মুক্তি দিব লগীয়া নতুন অটিটি প্লেটফৰ্মটোৰ কথা ৷ মনোৰঞ্জনধৰ্মী ক্ষেত্ৰখনৰ বিভিন্ন বন্ধু আৰু সহযোগীয়ে শ্বাহৰুখক শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰে ৷ নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত অভিনেতাজনে শ্বেয়াৰ কৰিলে এখন এনাউন্সমেন্ট পোষ্টাৰ য’ত লিখা আছিল "SRK+, coming soon" (SRK to launch new OTT platform) ৷

অনুৰাগীক কৌতূহলত ৰাখিছে বাদশ্বাহে ৷ এতিয়াও অভিনেতাজনে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই এইয়া প্ৰকৃততে অটিটি প্লেটফৰ্ম হয়নে নহয়! পোষ্টাৰ শ্বেয়াৰ কৰি শ্বাহৰুখে লিখিছে, "অটিটি দুনীয়াখনত কিবাকিবি হ’বলৈ গৈ আছে" ৷

ছলমান খানে শ্বাহৰুখৰ টুইটটো শ্বেয়াৰ কৰি শুভেচ্ছা জনালে অভিনেতাজনক (Salman Shah Rukh latest news) ৷ শ্বাহৰুখক শুভেচ্ছা জনাই লিখিলে যে, "আজিৰ পাৰ্টী তোমাৰ ফালৰ পৰা তোমাৰ নতুন অটিটি এপ এছআৰকে + ৰ বাবে শুভেচ্ছা" ৷

চিত্ৰ নিৰ্মাতা অনুৰাগ কাশ্যপেও টুইট কৰি শ্বাহৰুখৰ সৈতে এই নতুন প্ৰকল্পটোত নিজৰ অংশীদাৰীত্বৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ টুইটটোত তেওঁ সপোন বাস্তৱ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷

প্ৰায় চাৰিবছৰৰ মূৰত অনুৰাগীয়ে শ্বাহৰুখক পাঠাৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দাত দেখা পাব (SRK latest update) ৷ পাঠানক লৈ উৎসুক হৈ আছে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী দৰ্শক ৷ 2023 বৰ্ষৰ 25 জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে ৷

