চিটাৰা ডেস্ক, 24 জানুৱাৰী : বিয়াৰ চিজনবোৰ যিমানেই বেছি মনোৰঞ্জনমূলক নহওক কিয়, চিংগলচবোৰৰ বাবে কিন্তু ই দুৰ্বিসহ ৷ কিয়নো বিয়াৰ চিজনে চিংগলচলৈ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱৰ লগতে লৈ আহে অজস্ৰ প্ৰশ্নৰ টোপোলা ৷ বিয়া কেতিয়া পাতিবা, বিয়াৰ বাবে পাত্ৰ-পাত্ৰী চাইছানে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰে ব্যতিব্যস্ত কৰিব পৰাকৈ বিয়াবোৰ চিংগলচৰ বাবে আমনিদায়ক হৈ পৰে ৷

অনুৰাগীলৈ সোনাক্ষীৰ চেভেজ ৰিপ্লাই

বলীউডৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী সকলো সাৰি নেযায় এই প্ৰশ্নবাণৰ পৰা ৷ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্য়মত এই প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হ’ল শত্ৰুঘ্ন সিন্হাৰ জীয়াৰী তথা বলীউডৰ দাবাংগ গাৰ্ল সোনাক্ষী সিন্হা (Sonakshi gives sassy reply to a fan) ৷ পিছে সোনাক্ষী আগৰ পৰাই নিজৰ Witty reply বোৰৰ বাবে বিখ্যাত ৷ এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰক কেনেদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে সেইয়া অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে বাৰুকৈয়ে জানে ৷

এটা চাট্ চেছনত এগৰাকী অনুৰাগীয়ে সোনাক্ষীক, "Mam everyone is getting married when will u get married?" বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সোনাক্ষীয়ে ৰিপ্লাই দিলে এইদৰে, "Everyone is also getting COVID? Should I get that too??"

