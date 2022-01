চিটাৰা ডেস্ক, 31 জানুৱাৰী: বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্কৰে সাঙোৰ খাই থকা ছলমান খানৰ কিন্তু অনুৰাগীৰ অভাৱ নাই ৷ বলীউডত প্ৰায় 40 বছৰৰো অধিক কাল কটোৱা এই অভিনেতাজনৰ দেশৰ ভিতৰে-বাহিৰে আছে অগণন অনুৰাগী ৷

জয় এৱাৰ্ডছ 2022 ত সন্মান লাভ কৰি বলীউডলৈ সুনাম কঢ়িয়ালে ছলমান খানে

নাম ল’লেই সকলোৱে চিনি পোৱা ছলমান খানে লাভ কৰিলে এটা সন্মানীয় বঁটা (Salman Received Prestigious Award) ৷ চৌদি আৰৱৰ ৰিয়াধত অনুষ্ঠিত জয় এৱাৰ্ডছ 2022 ৰ অনুষ্ঠানত ছলমান খানে লাভ কৰিলে ‘পাৰচন অৱ দি ইয়েৰ’ ৰ বঁটা ৷ নিজৰ ইন্ষ্টাগ্ৰামত এই বঁটা লাভ ফটো পোষ্ট কৰি ছলমানে লিখিলে, "My brother Bu Nasser … it was lovely meeting with you .. @turkialalshik" ৷

বঁটা লাভৰ পিছত ছলমানে দিয়া ভাষণৰ ভিডিঅ’টো ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ চৌদি আৰৱৰ জেনেৰেল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট অথ’ৰিটিৰ দ্বাৰা আয়োজিত জয় এৱাৰ্ডছ 2022-এ বিভিন্ন শৈলী আৰু শ্ৰেণীৰ শিল্পী সকলক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি সন্মান যাচে ৷

জয় এৱাৰ্ডছ 2022 অনুষ্ঠানটোত ছলমানে অভিনেতা জন ট্ৰাভোল্টাকো লগ কৰি চলচ্চিত্ৰত তেওঁৰ অভিনয়ৰ বাবে তেওঁক প্ৰশংসা কৰে । ছলমান আৰু জনৰ সাক্ষ্যাৎৰ এটা ভিডিঅ' ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈ পৰিছে (Salman John Travolta interview) । নিজৰ চিনাকি দি ছলমানে ক’লে, "মই ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত কাম কৰোঁ। মোৰ নাম ছলমান খান ।" ছলমান আৰু জনৰ ভিডিঅ'টোৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

