চিটাৰা ডেস্ক, 9 ডিচেম্বৰ : বৃহস্পতিবাৰে মুক্তি লাভ কৰে বাহুবলী পৰিচালক SS Rajamouliৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি RRR ৰ ট্ৰেইলাৰ (RRR Official Trailer released) ৷ Trailerটো মুকলিৰ পিছতেই এতিয়া চলচিত্ৰপ্ৰেমীকে ধৰি তেখেতৰ অনুৰাগীৰ মাজত বিপুল সমাদৰ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (fans admired the trailer of RRR)৷

জুনিয়ৰ এন টি আৰ আৰু ৰাম চৰণৰ নতুন পাৱাৰ পেক্ড্ এক্সন-ধৰ্মী পোষ্টাৰ মুকলি কৰাৰ পিছতেই ছবিখনৰ নিৰ্মাতাই মুকলি কৰিলে এটা আকৰ্ষণীয় ট্ৰেইলাৰ ৷ মুকলি কৰা ট্ৰেইলাৰটোৱে ছবিখনক লৈ এটি সুন্দৰ আভাষ দাঙি ধৰিছে ৷ SS Rajamouliৰ দ্বাৰা পূৰ্বে নিৰ্মিত বহুল চৰ্চিত তথা আকৰ্ষণীয় এক্সন-ধৰ্মী ছবি ‘বাহুবলী’ ৰ সমপৰ্যায়ৰ হ’ব বুলি ধাৰণা কৰিব কৰিব পাৰি ৷

ইফালে বৃহস্পতিবাৰে মুকলি কৰা Trailer টোৱে অনুৰাগীৰ মাজতো খলকনি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ SS Rajamouli য়ে তেখেতৰ নৱনিৰ্মিত ছবিখনত বাহুবলীৰ দৰেই পুনৰবাৰ বক্স অফিচত এক নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে চলচিত্ৰপ্ৰেমীকে ধৰি তেখেতৰ অনুৰাগী ৷

কোনো বিশেষ প্ৰচাৰ নচলোৱাকৈয়ে কেৱল মাত্ৰ Trailerটোৰ জৰিয়তেই এতিয়া RRR ৰ নিৰ্মাতাই দৰ্শকৰ প্ৰচুৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ হাইদৰাবাদত ব্ৰিটিছ ৰাজ আৰু নিজামৰ ৰাজত্ব কালত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰা বীৰ যোদ্ধা আল্লুৰী সীতাৰামা আৰু কোমাৰাম ভীমৰ পটভূমিত এই কাহিনী নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে SS Rajamouliয়ে ৷ এটা কাল্পনিক কাহিনীক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বিশিষ্ট পৰিচালক গৰাকীয়ে ৷

বলীউড তাৰকা অজয় দেৱগণক ৰাম চৰণ আৰু জুনিয়ৰ এন টি আৰক গুৰুৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷ ব্ৰিটিছ অভিনেত্ৰী অলিভিয়া মৰিছক জুনিয়ৰ এন টি আৰৰ প্ৰেমিকাৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱাৰ বিপৰীতে আলিয়া ভাটৰ যুটি হ’ব ৰাম চৰণৰ লগত ৷ দক্ষিণৰ অভিনেত্ৰী শ্ৰিয়া চৰণেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে ছবিখনত ৷

7 জানুৱাৰীত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে ৷

