চিটাৰা ডেস্ক, 29 ডিচেম্বৰ : মুক্তিৰ পিছতেই বক্স অফিচত হিট লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভূক্ত কৰিলে ‘83’ য়ে ৷ দৰ্শক আৰু সমালোচকৰ পৰা সমানে প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছবিখনে ৷

দক্ষিণৰ চুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্তেও ছবিখন চাই নিজৰ মত নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰিলে (Rajnikanth Praises Team 83) ৷ নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত অভিনেতাজনে লিখিলে, "#83TheMovie wow what a movie… magnificent!!! Many congratulations to the producers."৷

পোষ্টটোত ‘83’ ৰ পৰিচালক কবিৰ খান, ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰ ক্ৰিকেটাৰ কপিল দেৱ, অভিনেতা ৰণবীৰ সিং আৰু ক্ৰিকেটাৰ শ্ৰীকান্তৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰা তামিলৰ অভিনেতা জীৱাক টেগ্ কৰে ৷ তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰজনীকান্তে ‘83’ ছবিখনৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেককে ছবিখনৰ সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ ছবিখনৰ সফলতালৈ চাই ইতিমধ্যে ছবিখন বিভিন্ন ভাষাত মুক্তি দিয়াৰ যোজা কৰা হৈছে ৷

কমল হাছানৰ ৰাজকমল ফিল্মছ ইণ্টাৰনেচনেল আৰু আক্কিনেনি নাগাৰ্জুনৰ অন্নপূৰ্ণা ষ্টুডিঅ'ই ক্ৰমে ছবিখনৰ তামিল আৰু তেলেগু সংস্কৰণ উপস্থাপন কৰিবলৈ ৰিলায়েন্স এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ সৈতে হাত মিলাইছে ৷ পৃথ্বীৰাজৰ প্ৰযোজনা প্ৰতিষ্ঠান আৰু কিচ্চা সুদীপাৰ শালিনী আৰ্টছে ছবিখনৰ মালায়ালম আৰু কানাড়া সংস্কৰণ ইতিমধ্যেই উপস্থাপন কৰিছে ।

